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Η περίοδος των διακοπών βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και χιλιάδες καταναλωτές πραγματοποιούν κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου προκύπτουν ακυρώσεις, αλλαγές στα ταξιδιωτικά σχέδια ή ακόμη και προβλήματα κατά την άφιξη στο κατάλυμα. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει τα βασικά δικαιώματα των ταξιδιωτών, αλλά και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις.

Κατά την κράτηση, το ξενοδοχείο μπορεί να ζητήσει προκαταβολή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το κόστος μίας διανυκτέρευσης. Αν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη, ο πελάτης απαλλάσσεται από κάθε οικονομική υποχρέωση και δικαιούται την επιστροφή της προκαταβολής. Αντίθετα, όταν η ακύρωση γίνει αργότερα, ο ξενοδόχος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, η οποία, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, μπορεί να φθάνει έως και το 50% του συνολικού κόστους της κράτησης, με την προκαταβολή να συμψηφίζεται.

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Τι ισχύει για τις κρατήσεις ξενοδοχείων

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει επιλέξει ειδική εκπτωτική προσφορά με όρο τη μη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο όρος έχει γίνει αποδεκτός εγγράφως, το κατάλυμα δεν υποχρεούται να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό.

Παράλληλα, αν κατά την άφιξη το ξενοδοχείο αδυνατεί να διαθέσει το δωμάτιο που έχει επιβεβαιώσει, οφείλει να εξασφαλίσει στον πελάτη διαμονή σε άλλο κατάλυμα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, καλύπτοντας τόσο τα έξοδα μεταφοράς όσο και τυχόν διαφορά στην τιμή.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους καταναλωτές να ζητούν πάντοτε γραπτή επιβεβαίωση της κράτησης και να διαβάζουν προσεκτικά την πολιτική ακύρωσης πριν καταβάλουν προκαταβολή, καθώς οι ειδικοί όροι που συνοδεύουν ορισμένες προσφορές μπορεί να διαφοροποιούν σημαντικά τα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων.