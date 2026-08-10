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Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 δίνεται σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ελήφθη μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που σημείωσε το πρόγραμμα και συνοδεύεται από την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, ώστε να ολοκληρωθούν οι πιο ώριμες επενδύσεις ακόμη και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίσιμα στάδια υλοποίησης, όπως ο προέλεγχος για την τελική εκταμίευση, η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, οι ενδιάμεσες εκταμιεύσεις, οι έλεγχοι νομιμότητας και υλοποίησης των παρεμβάσεων, καθώς και η ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν διατεθεί περισσότερο από 54 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση άνω των 1.600 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πίεσης για τη λειτουργία τους.

Με τη νέα παράταση, εκατοντάδες επιχειρήσεις αποκτούν τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους χωρίς να κινδυνεύσουν να απωλέσουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα έργα ενεργειακής εξοικονόμησης θα αποδώσουν τα αναμενόμενα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.