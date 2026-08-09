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Οι εταιρείες TotalEnergies και Eni αποφάσισαν την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος, μεταφέροντας το αέριο μέσω αγωγού στην Αίγυπτο για υγροποίηση και εξαγωγή.

Το έργο Great Sea Interconnector στοχεύει στη διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου της Κύπρου με την Ευρώπη και το Ισραήλ, με τη συμβολή ιδιωτικών επενδύσεων και ευρωπαϊκών πόρων.

Η συμφωνία για το κοίτασμα Κρόνος προβλέπει τη διάθεση της πλειοψηφίας των αποθεμάτων στην Ευρώπη, με πρόβλεψη για κάλυψη μέρους των αναγκών της Αιγύπτου.

Το συγκεκριμένο κοίτασμα αποτελεί ένα από τα έξι που έχουν εντοπιστεί εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.

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Κυπριακό φυσικό αέριο θα μπορεί να τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή αγορά από την άνοιξη του 2028 δήλωσε στο Associated Press o Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός.

Όπως είπε, είναι σημαντικό για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή το ότι η Κύπρος θα αποτελέσει εναλλακτική πηγή φυσικού αερίου, λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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Ο κ. Δαμιανός εξήρε επίσης την είσοδο της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam ως χρηματοδότη του έργου «Great Seas Interconnector», ενός καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με αυτό της Κύπρου και, τελικά, του Ισραήλ.

Ζητούνται επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις για να αντισταθμιστεί αυτό το βάρος για τους Κύπριους καταναλωτές, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΕ, ανέφερε ο κ. Δαμιανός. «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ευρώπη, καθώς συνδέει την Κύπρο, η οποία είναι απομονωμένη, με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Και η ιδέα είναι να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να συνδεθούμε με το Ισραήλ», σημείωσε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι οι εταίροι, η γαλλική TotalEnergies και η ιταλική Eni, έλαβαν τον περασμένο μήνα την τελική απόφαση να προχωρήσουν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στα ανοικτά της νότιας ακτής της Κύπρου. Το έργο αυτό θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που φυσικό αέριο από κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου θα τροφοδοτήσει τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κοινοπραξίας Eni-TotalEnergies, οι εργασίες για την κατασκευή αγωγού από το «Κρόνος» προς την υπάρχουσα υποδομή στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ζορ» της Αιγύπτου, που βρίσκεται σε απόσταση 105 χιλιομέτρων (65 μιλίων), θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος και θα διαρκέσουν έως και 18 μήνες. Μόλις ολοκληρωθούν, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στη μονάδα επεξεργασίας της Νταμιέτα, στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου, όπου θα υγροποιείται για να μεταφερθεί με πλοίο στην Ευρώπη.

Αν και η συμφωνία προβλέπει ότι το σύνολο των πάνω από 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf) φυσικού αερίου του «Κρόνος» θα διατεθεί στην Ευρώπη, υπάρχει μια ρήτρα στη συμφωνία που επιτρέπει περίπου το ένα πέμπτο της ποσότητας αυτής να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους των εγχώριων ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Το «Κρόνος» είναι ένα από τα έξι κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, στα ανοικτά των νότιων ακτών της.