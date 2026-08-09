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Το Ισραήλ απέρριψε το 15 σημείων σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να απομακρυνθεί μέχρι να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, είπε την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή.

Ο Τραμπ είχε πει τον προηγούμενο μήνα ότι είχε υπάρξει εξέλιξη στο σχέδιό του για τερματισμό του πολέμου, στον οποίο συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς πέρυσι και άρχισε με κατάπαυση πυρός.

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Το Ισραήλ έχει προβεί έκτοτε σε πλήγματα κατά της Χαμάς στη Γάζα. Σύμφωνα με τον Τραμπ η Χαμάς, με την τρομοκρατική επίθεση της οποίας στο νότιο Ισραήλ άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα, έχει συμφωνήσει να αφοπλιστεί.