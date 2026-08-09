Το Ισραήλ απέρριψε το 15 σημείων σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να απομακρυνθεί μέχρι να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, είπε την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή.
Ο Τραμπ είχε πει τον προηγούμενο μήνα ότι είχε υπάρξει εξέλιξη στο σχέδιό του για τερματισμό του πολέμου, στον οποίο συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς πέρυσι και άρχισε με κατάπαυση πυρός.
Το Ισραήλ έχει προβεί έκτοτε σε πλήγματα κατά της Χαμάς στη Γάζα. Σύμφωνα με τον Τραμπ η Χαμάς, με την τρομοκρατική επίθεση της οποίας στο νότιο Ισραήλ άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα, έχει συμφωνήσει να αφοπλιστεί.