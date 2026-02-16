Τους σχεδιασμούς για συμμετοχή της Ελλάδας με στρατιωτική μονάδα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα (ISF- International Stabilization Force) επιβεβαιώνουν στη HuffPost Greece καλά πληροφορημένες πηγές.

Το θέμα ανέδειξε αρχικά ρεπορτάζ της «Καθημερινής της Κυριακής», με το εν λόγω δημοσίευμα να κάνει λόγο για απόφαση συμμετοχής με δύναμη επιπέδου τάγματος μειωμένης σύνθεσης με 100-150 στρατιωτικούς, που θα περιλαμβάνει, πέραν στοιχείων του Υγειονομικού και του Μηχανικού, και μάχιμα τμήματα για την παροχή ασφαλείας, που θα κινούνται με τεθωρακισμένα.

Advertisement

Advertisement

Πηγές της HuffPost επιβεβαίωναν ότι υπάρχουν όντως σχεδιασμοί για αποστολή μονάδας, ωστόσο τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά όσον αφορά στο τι θα σταλεί και τι μορφή θα έχει – υπογραμμίζοντας πως το μόνο που μπορεί να ειπωθεί με ένα επίπεδο βεβαιότητας, εφόσον αποσταλεί όντως δύναμη, είναι ότι θα πρόκειται για μονάδα ειδικής σύνθεσης.

H ISF περιλαμβάνεται στην ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα και προορίζεται να διατηρεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη Γάζα σε συνεργασία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, Μεταξύ των αρμοδιοτήτων θα είναι η εκπαίδευση μιας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, η προστασία των ανθρωπιστικών διαδρόμων, η προστασία των αμάχων και γενικότερα η εφαρμογή και τήρηση του ειρηνευτικού σχεδίου – στην πράξη προορίζεται να αναλάβει πολλές αρμοδιότητες ασφαλείας που διατηρούσε η Χαμάς επί σειρά ετών.

Οι ελληνικοί σχεδιασμοί για συμμετοχή στην ISF ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της ανάγκης η Ελλάδα να είναι παρούσα στις εξελίξεις στην περιοχή – ειδικά δεδομένου ότι η Τουρκία έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα πρόθυμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις στη Γάζα και με συμμετοχή στρατευμάτων (κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ) και της γενικότερης επιδίωξης τα τελευταία χρόνια για μεγαλύτερη «εξωστρέφεια επί του πεδίου» από ελληνικής πλευράς (στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η επιχείρηση «Ασπίδες», όπου ελληνικά πολεμικά πλοία βρέθηκαν σε εμπόλεμη ζώνη, πραγματοποιώντας καταρρίψεις μη επανδρωμένων των Χούθι).

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα εγχείρημα στο οποίο η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται να κινείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς, πέραν της εκ των πραγμάτων ευαίσθητης φύσης του θέματος της Γάζας σε επίπεδο κοινής γνώμης, υπενθυμίζεται και η περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος που είχε κοστίσει τη ζωή σε πέντε Έλληνες (στρατιωτικούς και πολίτες) στη Λιβύη. Στην άλλη πλευρά, ωστόσο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι άνευ πείρας σε αποστολές όπως αυτή που σχεδιάζεται για τη Γάζα, καθώς υπάρχει η εμπειρία της πολυετούς αποστολής της ελληνικής δύναμης στο Αφγανιστάν: Το Τάγμα Ειδικής Σύνθεσης Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ) αποχώρησε από την Καμπούλ το 2012, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που είχε αρχίσει το 2002 με την Ελληνική Δύναμη Αφγανιστάν (ΕΛΔΑΦ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Αφγανιστάν, τόσο η ΕΛΔΑΦ όσο και το ΤΕΣΑΦ, εκτέλεσαν έργα κατασκευής – ανακατασκευής και βελτίωσης των υποδομών στην Καμπούλ, καθώς επίσης και του αεροδρομίου, ενώ επιπρόσθετα, συμμετείχαν στην εκπαίδευση Αφγανών στρατιωτών και στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη συγκρότηση των ΕΛΔΑΦ-ΤΕΣΑΦ, συμμετείχαν 33 αποστολές (3.295 στελέχη), με χρονική διάρκεια παραμονής από 3 έως 6 μήνες.

Η περίπτωση της ελληνικής αποστολής στο Αφγανιστάν, με τις σχετικές εμπειρίες, αναμένεται να αποτελέσει βάση/ θεμέλιο των σχεδιασμών για οποιαδήποτε αποστολή ελληνικής δύναμης στη Γάζα – προφανώς λαμβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά δεδομένα και απειλές ανάμεσα στο Αφγανιστάν των πρώτων ετών του 21ου αιώνα και τη Λωρίδα της Γάζας του σήμερα.