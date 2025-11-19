Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε τέσσερα ισραηλινά πλήγματα την Τετάρτη σε τμήμα της Γάζας υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανέφεραν οι αρχές της Γάζας, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να λένε πως χτύπησαν στόχους της Χαμάς ανά τη Γάζα αφού μέλη της οργάνωσης άνοιξαν πυρ κατά στρατευμάτων τους κατά παράβαση της εκεχειρίας.

Η Χαμάς χαρακτήρισε τα ισραηλινά πλήγματα ως επικίνδυνη κλιμάκωση και ζήτησε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Ωστόςο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς σκοπεύει να σπάσει την εκεχειρία και να μην τηρήσει τη δέσμευση για αφοπλισμό. «Αυτές οι απελπισμένες τακτικές θα αποτύχουν» είπε ο αξιωματούχος.

Ιατρικό προσωπικό είπε ότι 10 άτομα σκοτώθηκαν στη Ζεϊτούν, προάστιο της πόλης της Γάζας, δύο στη Σετζάια και οι υπόλοιποι σε δύο επιθέσεις στη Χαν Γιούνις και τη νότια Λωρίδα της Γάζας. Επανειλημμένα επεισόδια με πυρά υποδεικνύουν πόσο ευάλωτη είναι η εκεχειρία. Το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για αυτά που χαρακτηρίζουν ως παραβιάσεις της εκεχειρίας, που έκλεισε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters