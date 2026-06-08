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Αν και τις προηγούμενες εβδομάδες η ασθένεια της μεγαλύτερης αδελφής της, βασίλισσας Μαργκρέτε της είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, η Άννα Μαρία επέστρεψε κανονικά στις, άκρως επιλεκτικές, κοινωνικές της εξόδους στην Αθήνα.

Αφορμή για την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στάθηκε η έκθεση της αγαπημένης της φίλης Μαρίνας Καρέλλα με τίτλο «Le Passage» στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Η Άννα Μαρία συνοδευόταν από τον μεγαλύτερο γιο της, Παύλο Ντε Γκρες, ο οποίος την επόμενη μέρα είχε προγραμματισμένο ταξίδι στο Μονακό με τη Μαρί Σαντάλ.

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Η Μιμή Ντενίση, η Άννα Μαρία, η Μαρίνα Καρέλλα και ο Παύλος Ντε Γκρες.

Εκτός από την Άννα Μαρία και τον Παύλο, το παρών στην έκθεση έδωσε και ο δευτερότοκος γιος της, Νικόλαος με τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη. Λίγες ώρες πριν, η τελευταία είχε εμφανιστεί και στο φιλανθρωπικό γεύμα του Συλλόγου «Ελπίδα» στο Barbarossa χωρίς όμως τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο σύζυγός της, Νικόλαος Ντε Γκρες.

Μαρίνα Καρέλλα- Άννα Μαρία: Σχέση ζωής

Η Μαρίνα Καρέλλα συνδέεται με την τέως ελληνική βασιλική οικογένεια μέσω του γάμου της με τον Πρίγκιπα Μιχαήλ της Ελλάδας και της Δανίας, ο οποίος υπήρξε γόνος της δυναστείας και πρώτος εξάδελφος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου Β’. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 1965 στο Βασιλικό Παλάτι της Αθήνας. Ο γάμος αυτός είχε προκαλέσει αίσθηση στην εποχή του, καθώς η Μαρίνα Καρέλλα προερχόταν από την επιχειρηματική ελίτ και όχι από κάποιο βασιλικό οίκο, γεγονός που οδήγησε τον Πρίγκιπα Μιχαήλ να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στον ελληνικό θρόνο προκειμένου να την παντρευτεί.

Η Άννα Μαρία, που θα γιορτάσει τον Αύγουστο τα 80ά της γενέθλια, με τη Μαρίνα Καρέλλα.

Παρά την παραίτηση αυτή, η Μαρίνα Καρέλλα ενσωματώθηκε πλήρως στους κύκλους της βασιλικής οικογένειας, διατηρώντας στενούς οικογενειακούς δεσμούς και συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους μέχρι και τον θάνατο του συζύγου της το 2024. Από την ένωσή τους απέκτησαν δύο κόρες, την Αλεξάνδρα και την Όλγα, οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρύτερης οικογένειας. Στην ουσία, η Μαρίνα Καρέλλα αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο που γεφύρωσε τον χώρο της τέχνης και της επιχειρηματικότητας με τον βασιλικό κλάδο, απολαμβάνοντας τον σεβασμό και τη συνεχή παρουσία στις επίσημες και ιδιωτικές εκδηλώσεις της οικογένειας συνεχίζοντας να διατηρεί μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και ειλικρινούς εκτίμησης με την Άννα Μαρία.

Ο Παύλος Ντε Γκρες, η Άννα Μαρία και η Πέγκυ Ζουμπουλάκη.

Λίγα λόγια για την έκθεση Le Passage

Η Μαρίνα Καρέλλα παρουσιάζει μέχρι τις 4 Ιουλίου τη νέα ενότητα έργων της στην ατομική έκθεση “Le Passage”, στην γκαλερί Ζουμπουλάκη. H νέα ενότητα διαμορφώνει έναν χώρο μετάβασης, ένα πραγματικό «πέρασμα» σε ένα νέο ιδίωμα. Δεν πρόκειται μόνο για θεματική αναφορά, αλλά για ουσιαστική μετατόπιση της εικαστικής της γλώσσας. Έργα σε καμβά, αλλά και σχέδια, κεραμικά βάζα, πιάτα και ζωγραφισμένα πλακάκια, υπογραμμίζουν τη διάθεση της Μαρίνας Καρέλλα να διασχίσει τα όρια μεταξύ ζωγραφικής και αντικειμένου, καθημερινού και φαντασιακού, υψηλού και οικείου.

Με μακρά διαδρομή στη ζωγραφική και τη γλυπτική, ενότητες με πτυχώσεις, εσωτερικά και

ονειρικά περιβάλλοντα, η δουλειά της μοιάζει πιο απελευθερωμένη από ποτέ. Το σχέδιο

αποδεσμεύεται από την περιγραφή, και το χρώμα αποκτά πρωταγωνιστικό χαρακτήρα. Τα

θέματα -χωρίς να χάνουν την ονειρική τους διάσταση- αποκτούν νέα χαρακτηριστικά.

Ζωικές και ανθρώπινες μορφές, φυτικά στοιχεία, τοπία, συνθέτουν αυτό το σύμπαν ‘μαγικού

ρεαλισμού της Καρέλλα που δείχνει να αποκτά νέα πνοή. Η μεταφυσική διάσταση των

μορφών δεν υπονοεί πια την παρουσία τους, αλλά τις φέρνει ολοκάθαρα στο βλέμμα του

θεατή. Το βλέμμα του καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον, όπου η αφήγηση δεν είναι

γραμμική, αλλά αποσπασματική και ποιητική. Η διάσημη εικαστικός προτείνει έναν κόσμο παράλληλο, φωτεινό και παιγνιώδη που, όμως, δεν χάνει τίποτε και από την ρεαλιστική και υπαρξιακή του διάσταση.