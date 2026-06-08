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Ο Κιτ Χάρινγκτον μίλησε ανοιχτά για την ιδιαίτερη εμπειρία των γυρισμάτων της νέας ταινίας τρόμου The Dreadful, όπου χρειάστηκε να υποδυθεί ένα ερωτικό ζευγάρι με τη Σόφι Τέρνερ, τη συμπρωταγωνίστριά του από το Game of Thrones.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίζονται εδώ και χρόνια, καθώς συνεργάστηκαν στη δημοφιλή σειρά του HBO από το 2011 έως το 2019. Η Τέρνερ ήταν μόλις 14 ετών όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα, ενώ ο Χάρινγκτον ήταν περίπου 24 ετών. Η μακρόχρονη σχέση τους και η εικόνα που είχαν ο ένας για τον άλλον έκαναν τη μετάβαση σε πιο προσωπικές σκηνές ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

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Μιλώντας στον Πίτερ Ντίνκλεϊτζ για το Variety και τη σειρά «Actors on Actors», ο Χάρινγκτον αποκάλυψε ότι όταν η Τέρνερ του έστειλε το σενάριο, δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο έντονες θα ήταν οι σκηνές μεταξύ τους.

«Ήταν περίεργο. Της είπα: “Σόφι, υπάρχουν πολλές ερωτικές σκηνές σε αυτή την ταινία”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η Τέρνερ είναι για εκείνον σαν οικογένεια, καθώς τη γνωρίζει από την παιδική της ηλικία. «Τη βλέπω σαν μικρότερη αδελφή μου», είπε, προσθέτοντας ότι τα γυρίσματα ήταν «αηδιαστικά, αλλά εντάξει» λόγω της μακράς κοινής τους ιστορίας.

Η ίδια η Σόφι Τέρνερ έχει περιγράψει την εμπειρία με παρόμοιο τρόπο, χαρακτηρίζοντάς την «αηδιαστική», λόγω της οικειότητας που είχαν αποκτήσει μέσα από τα χρόνια συνεργασίας τους.

Ο Πίτερ Ντίνκλεϊτζ, ο οποίος υποδύθηκε τον Τύριον Λάνιστερ στο Game of Thrones, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Τέρνερ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς της σειράς. «Ήταν πάντα απόλυτα προετοιμασμένη και παρούσα», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Χάρινγκτον αναφέρθηκε και σε έναν προσωπικό προβληματισμό του σχετικά με τις πολλές γυμνές και ερωτικές σκηνές που έχει κληθεί να γυρίσει τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός, που έχει δύο παιδιά με τη σύζυγό του και επίσης πρώην συμπρωταγωνίστρια στο Game of Thrones, Ρόουζ Λέσλι, δήλωσε ότι σκέφτεται πλέον περισσότερο πώς θα επηρεάσουν αυτές οι εμφανίσεις τα παιδιά του στο μέλλον.

«Όσο περισσότερο το κάνω, τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι ίσως πρέπει να σταματήσω. Πρέπει να σκέφτομαι τα παιδιά μου και το πώς θα το δουν κάποια μέρα», ανέφερε.

Το The Dreadful, σε σκηνοθεσία της Νατάσα Κερμάνι, τοποθετείται στην Αγγλία του 15ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που ζει απομονωμένη, μέχρι την επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν της που αλλάζει τη ζωή της.