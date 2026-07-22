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Δέκα χρόνια μετά τη σκηνή της «Πορείας Εξιλέωσης» (Walk of Atonement), η Λένα Χίντι αποκάλυψε τους λόγους που επέλεξε να χρησιμοποιήσει σωσία σώματος για τις γυμνές λήψεις της Σέρσεϊ Λάνιστερ στο Game of Thrones.

Σε συνέντευξή της στην Page Six, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν περίμενε τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε τότε η επιλογή της, χαρακτηρίζοντας τις επικρίσεις «ακατανόητες».

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Όπως εξήγησε, η παρουσία χιλιάδων κομπάρσων στα γυρίσματα θα την εμπόδιζε να συγκεντρωθεί στη συναισθηματική απόδοση του ρόλου. Αντί να εστιάζει στην ερμηνεία της, θα ένιωθε διαρκώς εκτεθειμένη και σε άμυνα.

Η Χίντι ανέφερε επίσης ότι, έχοντας ήδη αρκετά χρόνια εμπειρίας στον χώρο, μπορούσε να θέτει τα προσωπικά της όρια. Αντίθετα, εκτίμησε ότι πολλές νεότερες ηθοποιοί δεν είχαν τότε την ίδια αυτοπεποίθηση ή τη δυνατότητα να αρνηθούν παρόμοιες απαιτήσεις.

Η ίδια είχε δεχθεί κριτική από μερίδα του κοινού, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η χρήση σωσία την έκανε «λιγότερο ηθοποιό». Ωστόσο, τόνισε πως η επιλογή αυτή ήταν απαραίτητη για να αποδώσει σωστά τον ψυχισμό της Σέρσεϊ, καθώς πίστευε ότι η δική της αμηχανία θα επηρέαζε αρνητικά την ερμηνεία.

Παράλληλα, εξήρε τη δουλειά της σωσίας Ρεμπέκα Βαν Κλιβ, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε δίπλα της σε όλη τη διάρκεια των τριήμερων γυρισμάτων και συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία της σκηνής.

Η Χίντι σχολίασε ακόμη ότι για χρόνια στο Χόλιγουντ υπήρχε η αντίληψη πως οι νεαρές ηθοποιοί έπρεπε να συμμετέχουν σε ερωτικές ή γυμνές σκηνές ως μέρος της επαγγελματικής τους πορείας. Όπως είπε, το κίνημα #MeToo βοήθησε να αποκαλυφθεί πόσο διαδεδομένες ήταν αυτές οι πιέσεις, ενώ σήμερα θεωρεί ότι οι νεότερες γυναίκες του χώρου αισθάνονται πιο ελεύθερες να θέτουν τα όριά τους και να απορρίπτουν καταστάσεις που τις κάνουν να νιώθουν άβολα.