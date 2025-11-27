Η δανική κυβέρνηση θέσπισε μια «νυχτερινή φρουρά» στο υπουργείο Εξωτερικών, όχι για να κρατήσει μακριά τους.. άγριους και τους Λευκούς Περιπατητές όπως o Τζον Σνόου και η Νυχτερινή Φρουρά του Game of Thrones, αλλά για να παρακολουθεί τις τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενώσο η Κοπεγχάγη κοιμάται.

Η νυχτερινή φρουρά ξεκινά κάθε μέρα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και στις 7 π.μ. συντάσσει και διανέμει στην δανική κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία αναφορά για τα όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken.

Το όργανο αυτό φαίνεται να προέκυψε μετά τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να καταλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Denmark sets up a "night watch": Not to protect the realm from White Walkers, but to keep an eye on Donald Trump ⬇️ https://t.co/kV0BMsgp2M November 27, 2025

Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η δανική διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας οφείλει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Πηγή κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στην εφημερίδα Guardian: «Είναι αληθές ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης».

Αντί να πρέπει όλοι να πιάσουν αμέσως τα τηλέφωνά τους για να ενημερωθούν για τα νέα από τις ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έκανε μια «συλλογική προσπάθεια» για να παραμείνει ενημερωμένο για τις κινήσεις του Τραμπ.