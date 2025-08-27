Τρεις Αμερικανούς πολίτες «βλέπει» η Κοπεγχάγη ως υπόπτους στις προσπάθειες απόσχισης που γίνονται στη Γροιλανδία. Οι συγκεκριμένοι πολίτες θεωρείται ότι διατηρούν στενές σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, με την Δανία να κάνει πλέον λόγο για μυστικές επιχειρήσεις επιρροής που λαμβάνουν χώρα στο νησί.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό DR, ο οποίος επικαλείται ανώνυμες πηγές, οι τρεις Αμερικανοί πολίτες φαίνεται ότι επιδίωξαν να προωθήσουν την απόσχιση του νησιού από τη Δανία υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για αυτόν τον λόγο, ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης μετέβη εσπευσμένα στη Κοπεγχάγη, έπειτα από πρόσκληση του Δανού Υπουργού Εξωτερικών. Βουλευτής της Γροιλανδίας υπογράμμισε τους κινδύνους που εγκυμονούν στο νησί από ξένες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διαιρέσεις στο εσωτερικό.

«Η πορεία της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί μόνο από τον λαό της Γροιλανδίας, όχι από μυστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού», δήλωσε ο βουλευτής στο Reuters. Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι ενώ πολλοί κάτοικοι του νησιού συζητούν το ενδεχόμενο της ανεξαρτησίας, η εξωτερική παρέμβαση απειλεί «να διαστρεβλώσει μια συζήτηση που πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά δική μας».

Ο βουλευτής ήταν κατηγορηματικός για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν στο νησί απέναντι στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό για εμάς να μιλήσουμε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι σημαίες της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ κυματίζουν μπροστά από το Αρχηγείο των Δανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αρκτική, στο Νουούκ της Γροιλανδίας, στις 27 Μαρτίου 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

Τι συμβαίνει στη Γροιλανδία

Η Γροιλανδία είναι ένα ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, πλούσιο σε ορυκτά, ευρισκόμενο σε στρατηγική τοποθεσία στην Αρκτική και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να αποκτήσει το νησί, επικαλούμενος εθνικούς λόγους ασφαλείας.

Στις εκλογές του Μαρτίου στο νησί, ένα φιλοεπιχειρηματικό κόμμα που υποστήριζε μια σταδιακή διαδικασία ανεξαρτησίας κατέγραψε νίκη. Ακόμα, ένα έτερο κόμμα που προωθεί την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας από τη Δανία και που διατηρεί δεσμούς με τις ΗΠΑ, συγκέντρωσε το ένα τέταρτο των ψήφων.

Η Κοπεγχάγη βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις, επιχείρησε να βελτιώσει τις σχέσεις της με το νησί, ζητώντας την υποστήριξη Ευρωπαίων συμμάχων. Αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει τον σεβασμό στο δικαίωμα της Γροιλανδίας να αποφασίσει για το μέλλον της, τα σχόλιά του για την πιθανότητα απόκτησης του εδάφους με τη χρήση βίας έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στους 57.000 κατοίκους της.