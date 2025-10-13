Το HBO αποκάλυψε στο Comic Con της Νέας Υόρκης το πρώτο teaser-τρέιλερ του δεύτερου πρίκουελ του Game of Thrones, «A Knight of the Seven Kingdoms».
Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «The Hedge Knight», η σειρά διαδραματίζεται σχεδόν έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones -και 72 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης πρίκουελ σειράς «House of the Dragon»-, όταν η δυναστεία των Ταργκάριεν εξακολουθεί να κατέχει τον Σιδερένιο Θρόνο και οι μνήμες του τελευταίου δράκου παραμένουν ακόμη ζωντανές.
Κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας είναι ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης ο σερ Ντάνκαν ο Ψηλός -στον ρόλο ο Πίτερ Κλάφι- και ο μικροσκοπικός ακόλουθός του Εγκ -Ντέξτερ Σολ Άνσελ-, ένα αγόρι που είναι κάτι περισσότερο από αυτό που δείχνει, οι οποίοι θα ζήσουν μια σειρά από συναρπαστικές περιπέτειες.
Ο Μάρτιν, εκτελεστικός παραγωγός και συγγραφέας του «A Knight of the Seven Kingdoms», έγραψε στο blog του ότι η νέα σειρά θα είναι «πολύ μικρότερη» από το Game of Thrones ή το House of the Dragon και σε «πολύ διαφορετικό τόνο».
Στο New York Comic Con, ο showrunner Άιρα Πάρκερ είπε στο κοινό ότι «δεν είναι το μεγάλο, απέραντο Game of Thrones που έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει» και ότι αυτή η σειρά θα επικεντρωθεί λιγότερο σε φανταστικά στοιχεία. Όπως εξήγησε, το σκηνικό «θα μπορούσε να είναι η Βρετανία του 14ου αιώνα» και η ιστορία θα επικεντρωθεί σε απλούς ανθρώπους παρά στις πολιτικές μηχανορραφίες.
Στο καστ είναι ηθοποιοί που έχουμε συναντήσει σε γνωστές σειρές, μεταξύ των οποίων ο Φιν Μπένετ (True Detective: Night Country), ο Μπέρτι Κάρβελ (The Crown), η Τανζίν Κρόφορντ (Tiny Beautiful Things), ο Ντάνιελ Ιγκς (Sex Education) και ο Σαμ Σπρούελ (Fargo).
Το «A Knight of the Seven Kingdoms» θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου.
Με πληροφορίες από Indiewire