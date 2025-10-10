Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» που απέσπασε -εκπλήσσοντας τους πάντες- τον Χρυσό Λέοντα στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Χωρισμένο σε τρεις ιστορίες που επικεντρώνονται σε ενήλικα παιδιά τα οποία προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τους αποξενωμένους ή ηλικιωμένους γονείς τους, η ταινία, πρώτη του Αμερικανού σκηνοθέτη, μετά το «The Dead Don’t Die» του 2019, μας θυμίζει ότι μπορεί να επιλέγουμε φίλους και εραστές, αλλά όχι την οικογένεια μας.

Κάθε κεφάλαιο της ιστορίας διαδραματίζεται στο παρόν αλλά σε διαφορετική χώρα: το «Father» σε μια αγροτική περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, με τον Άνταμ Ντράιβερ και τη Μαγίμ Μπιάλικ να υποδύονται δύο αδέλφια που επισκέπτονται τον απομονωμένο πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τομ Γουέιτς.

Το «Mother», ταξιδεύει στο Δουβλίνο όπου η Κέιτ Μπλάνσετ και η Βίκι Κριπς επανενώνονται με τη συναισθηματικά απόμακρη μητέρα τους, που την υποδύεται η Σαρλότ Ράμπλινγκ. Και το τελευταίο κεφάλαιο, το «Sister Brother» εκτυλίσσεται στο Παρίσι και φέρνει την Ίντια Μουρ και τον Λούκα Σάμπατ αντιμέτωπους με μια οικογενειακή τραγωδία.

Η ταινία, που μετά τη Βενετία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 24 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Indiewire