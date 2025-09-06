Το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας έριξε αυλαία το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, με την τελετή απονομής στη Sala Grande, μετά από δέκα ημέρες γεμάτες σινεμά, σταρ του Χόλιγουντ που έλαμψαν στο κόκκινο χαλί του Λίντο -κάποιοι και στη μεγάλη οθόνη-, μεγάλες πρεμιέρες και ενθουσιώδη standing ovation.

Σε μία εντελώς αναπάντεχη ανατροπή, τον Χρυσό Λέοντα κέρδισε ο Τζιμ Τζάρμους για το «Father Mother Sister Brother» με πρωταγωνιστές τους Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Άνταμ Ντράιβερ, Τόμ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ. Ακόμη και ο ίδιος ο Τζάρμους εξεπλάγη: Ανεβαίνοντας να παραλάβει το βραβείο αναφώνησε «Oh shit!… Όλοι εμείς εδώ που κάνουμε ταινίες, δεν έχουμε ως κίνητρο τον ανταγωνισμό, αλλά εκτιμώ πραγματικά αυτή την απροσδόκητη τιμή».

Η ταινία αφηγηγείται τρεις ιστορίες και επικεντρώνεται σε ενήλικα παιδιά που προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τους αποξενωμένους ή ηλικιωμένους γονείς τους, δημιουργώντας ένα συναισθηματικό ψηφιδωτό. Κάθε κεφάλαιο διαδραματίζεται στο παρόν αλλά σε διαφορετική χώρα: το «Father» σε μια αγροτική περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ντράιβερ και τη Μπιάλικ να υποδύονται δύο αδέλφια που επισκέπτονται τον απομονωμένο πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τομ Γουέιτς. Το «Mother», ταξιδεύει στο Δουβλίνο όπου η Κέιτ Μπλάνσετ και η Βίκι Κριπς επανενώνονται με τη συναισθηματικά απόμακρη μητέρα τους, που την υποδύεται η Σαρλότ Ράμπλινγκ. Και το τελευταίο κεφάλαιο το «Sister Brother» εκτυλίσσεται στο Παρίσι και φέρνει την Ίντια Μουρ και τον Λούκα Σάμπατ αντιμέτωπους με μια οικογενειακή τραγωδία.

Η πιο συζητημένη ταινία της φετινής διοργάνωσης -και απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ- το docudrama «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα-Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία μίας 6χρονης Παλαιστίνιας, της Χιντ Ρατζάμπ, η οποία εγκλωβίστηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τους νεκρούς συγγενείς της τον Ιανουάριο του 2024, όταν δέχτηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη της Γάζας. Η ταινία συγκλόνισε το κοινό του Φεστιβάλ που χειροκροτούσε στο τέλος της προβολής επί 23 ολόκληρα λεπτά -το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην ταινία -ένα υβρίδιο ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας- ακούγονται τα πραγματικά ηχογραφημένα τηλεφωνήματα του τρομαγμένου παιδιού που ικετεύει τους εθελοντές διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να τη βοηθήσουν, καθώς η νύχτα πέφτει και τα ισραηλινά άρματα πλησιάζουν τα συντρίμμια του οχήματος όπου κρύβεται. Ο Μπραντ Πιτ και ο Χοακίν Φοίνιξ -ο οποίος έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα- καθώς και οι βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες Τζόναθαν Γκλέιζερ («The Zone of Interest») και Αλφόνσο Κουαρόν («Roma») συμμετείχαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

Τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας κέρδισε ο Μπένι Σαφντί για την ταινία του «The Smashing Machine» με τον Ντουέιν Τζόνσον, στην πιο εντυπωσιακή στροφή της καριέρας του.

Ο Αμερικανός σταρ ενσαρκώνει τον δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC Μαρκ Κερ -ο οποίος βρέθηκε επίσης στη Βενετία- καταγράφοντας όχι μόνο τα βραβεία και τα μετάλλια, αλλά και τον εθισμό του στα παυσίπονα, όπως και την ταραχώδη σχέση με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο του, Ντον Στέιπλς -στον ρόλο η Έμιλι Μπλαντ-, η οποία «αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ».

Το Coupe Volpi Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας απέσπασε η Σιν Ζιλέι, πρωταγωνίστρια στην ταινία «The Sun Rises on Us All» του Κινέζου Κάι Σανγκτζούν, ενώ το Coupe Volpi Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, ο σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός Τόνι Σερβίλο για την ερμηνεία του στο «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο.

Το ντοκιμαντέρ «Below the Clouds» του Τζιανφράνκο Ρόσι για την Νάπολη, έλαβε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής και το Βραβείο Σεναρίου κέρδισαν οι Βαλερί Ντονζελί και Ζιλ Μαρσάν για την ταινία «À pied d’œuvre» («At Work»).

Γιώργος Λάνθιμος και Έμμα Στόουν, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, αλλά και ο Νοτιοκορεάτης Παρκ Τσαν-γουκ, (η μαύρη κωμωδία του οποίου «No Other Choice» θεωρούνταν επίσης, μεγάλο φαβορί), έφυγαν τελικά με άδεια χέρια από το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Τα βραβεία

Επίσημο Διαγωνιστικό

Χρυσός Λέοντας: «Father Mother Sister Brother», Τζιμ Τζάρμους,

Αργυρός Λέοντας – Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: «The Voice of Hind Rajab», Κάουτερ Μπεν Χάνια

Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Μπεν Σαφντί, «The Smashing Machine»

Ειδικό βραβείο της Επιτροπής: «Below the Clouds», Τζιανφράνκο Ρόσι

Coupe Volpi Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Σιν Ζιλέι, «The Sun Rises on Us All»

Coupe Volpi Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Τόνι Σερβίλο, «La Grazia»

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: Βαλερί Ντονζελίκαι Ζιλ Μαρσάν, «À pied d’œuvre»

Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας Luigi de Laurentiis: «Short Summer», Νάστια Κορκιά

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για Νέο Ηθοποιό: Λούνα Βέντλερ, «Silent Friend»

Ορίζοντες

Καλύτερη Ταινία: «En el camino» («On the Road»), David Pablos

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Anuparna Roy, «Songs of Forgotten Trees»

Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: «Harà Watan» («Lost Land»), Akio Fujimoto

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Benedetta Porcaroli, «Il Rapimento di Arabella» («The Kidnapping of Arabella»)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Giacomo Covi, «Un Anno di Scuola» («A Year of School»)

Καλύτερο Σενάριο: «Hiedra» («The Ivy»), Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Mικρού Mήκους: «Without Kelly», Lovisa Sirén

Ορίζοντες Extra

Κοινού Armani Beauty: «Calle Malaga», Maryam Touzani

Venice Classics

Best Documentary on Cinema: «Mata Hari», Joe Beshenkovsky and James A. Smith

Best Restored Film: «Bashu, the Little Stranger», Bahram Beizai

Venice Immersive

Grand Jury Prize: «The Clouds Are Two Thousand Meters Up», Singing Chen

Special Jury Prize: «Less Than 5gr of Saffron», Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: «A Long Goodbye», Kate Voet and Victor Maes

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής ήταν ο Αλεξάντερ Πέιν και μέλη, η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες, ο Ιρανός auteur Μοχάμαντ Ρασούλοφ, ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Ρουμάνος σκηνοθέτης Κριστιάν Μουνγκίου, ο Γάλλος σκηνοθέτης Στεφάν Μπριζέ, η Ιταλίδα σκηνοθέτις Μάουρα Ντελπέρο και η Κινέζα ηθοποιός Ζάο Τάο.

Πέρυσι, τον Χρυσό Λέοντα κέρδισε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ για την ταινία του «Το Διπλανό Δωμάτιο», τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας ο Μπρέιντι Κόρμπετ για το «The Brutalist» -που απέσπασε τρία Όσκαρ- και το Volpi Cup Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας η Νικόλ Κίντμαν.