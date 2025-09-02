Και μετά τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τη Τζούλια Ρόμπερτς, τον Τζουντ Λο, την Έμμα Στόουν και τον Τζέικομπ Ελόρντι, η άφιξη του Ντουέιν Τζόνσον για την παγκόσμια πρεμιέρα του «The Smashing Machine» στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, ήταν αν μη τι άλλο, μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Ο σταρ των blockbuster και των ταινιών δράσης βρίσκεται στο Λίντο ως πρωταγωνιστής μίας ταινίας την οποία υπογράφει μία ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, η A24, μιας ταινίας που κόστισε «μόλις» 40 εκατ. δολάρια, πολύ λιγότερα σε σχέση με τις mega-budget παραγωγές της καριέρας του, την οποία σκηνοθετεί ο 39χρονος Μπένι Σαφντί, στο σόλο σκηνοθετικό ντεμπούτο του (χωρίς τον μεγαλύτερο αδελφό του με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε indie ταινίες όπως το «Good Time» και το «Uncut Gems»).

Δεκαπέντε λεπτά χειροκρότημα χάρισε το κοινό στην πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου στους συντελεστές, με τον Ντουέιν Τζόνσον να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του μπροστά στην ενθουσιώδη υποδοχή, και το Variety, να θέτει ήδη το ερώτημα «Οδεύει ο The Rock στα Όσκαρ;».

Η ιστορία αφηγείται τη ζωή του δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC Μαρκ Κερ -ο οποίος βρίσκεται επίσης στη Βενετία- καταγράφοντας όχι μόνο τα βραβεία και τα μετάλλια, αλλά και τον εθισμό του στα παυσίπονα, όπως και την ταραχώδη σχέση με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο του, Ντον Στέιπλς -στον ρόλο η Έμιλι Μπλαντ-, η οποία «αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ».

Και μπορεί το θέμα να μοιάζει οικείο για τον The Rock -έναν πρώην επαγγελματία παλαιστή που έγινε σταρ του Χόλιγουντ-, δεν παύει ωστόσο, να είναι ένα μεγάλο άλμα σε σχέση με την πορεία του στη μεγάλη οθόνη -από το «Jumanji» και το «Fast and Furious» μέχρι το «Black Adam» και το πιο πρόσφατο «Red One».

«Είναι η πρώτη μου φορά στη Βενετία», σχολίασε ο Αμερικανός σταρ καθώς έμπαινε στην αίθουσα για την επίσημη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα.

Ο The Rock αποκάλυψε τον καθοριστικό ρόλο της καλύτερης του φίλης όπως την αποκάλεσε, Έμιλι Μπλαντ, με την οποία συνεργάστηκαν στο «Jungle Cruise». «Το The Smashing Machine δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς η καλύτερή μου φίλη να είναι εκεί για να με στηρίξει, να με ενθαρρύνει και να πει “Μπορείς να το κάνεις”».

Έκανε την ταινία επειδή έχει να αποδείξει κάτι ακόμη στο Χόλιγουντ;

Όταν ρωτήθηκε εάν ήθελε να υποδυθεί τον Κερ επειδή έχει να αποδείξει κάτι ακόμη στο Χόλιγουντ, ο Ντουέιν Τζόνσον απάντησε: «Το Χόλιγουντ έχει γίνει ζήτημα του box office, και κυνηγάμε το box office. Και το box office στον κλάδο μας, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ δυνατό, και μπορεί να γίνει πολύ καταλυτικό, και να σε σπρώξει σε μια κατηγορία, και σε μια γωνία, σαν να σου λέει “Αυτή είναι η πορεία σου”, “Αυτό κάνεις”, “Αυτό θέλει ο κόσμος να είσαι”, “Αυτό θέλει το Χόλιγουντ να είσαι”. Το είχα καταλάβει και έκανα αυτές τις ταινίες, και μου άρεσαν, και ήταν διασκεδαστικές, και μερικές [ήταν] πολύ καλές και τα πήγαν καλά, και κάποιες όχι και τόσο καλά. Πολλές φορές μας είναι πιο δύσκολο, ή τουλάχιστον ήταν για μένα μερικές φορές, να γνωρίζουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε όταν έχουμε περιοριστεί σε κάτι. Είναι δυσκολότερο να ξέρουμε, “Μπορώ να το κάνω αυτό; Νομίζω ότι μπορώ”».

Ο Ντουέιν Τζόνσον ανέφερε την ταινία «Jungle Cruise» ως ένα σημείο καμπής που άρχισε να τον απομακρύνει από τα blockbuster που περίμεναν όλοι από αυτόν. «Μερικές φορές χρειάζονται άνθρωποι που αγαπάς και σέβεσαι, όπως η Έμιλι και ο Μπένι, για να σου πουν ότι μπορείς», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από Indiewire