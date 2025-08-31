Θριαμβευτική ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας. Μόλις άρχισαν να πέφτουν οι τίτλοι τέλους, το κοινό στην αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα, χαρίζοντας στους συντελεστές ένα standing ovation διάρκειας 14 λεπτών (το Variety κάνει λόγο για 13 λεπτά, το Hollywood Reporter για 14 λεπτά, το Deadline για 15 λεπτά).

Η θερμή ανταπόκριση -μέχρι στιγμής, πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα της φετινής διοργάνωσης- συγκίνησε τον διάσημο Μεξικανό σκηνοθέτη, όπως και τον νεαρό ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος ενσαρκώνει το Τέρας.

Παρόντες ήταν επίσης, ο Όσκαρ Άιζακ που υποδύεται τον Βίκτορ Φρανκενστάιν, τρία ακόμη μέλη του καστ, η Μία Γκοθ, ο Φέλιξ Κάμερερ και ο Κρίστοφ Βαλτς, όπως και ο Γάλλος ελληνικής καταγωγής, πολυβραβευμένος συνθέτης Αλεξάντρ Ντεσπλά, ο οποίος υπογράφει τη μουσική.

Στη Βενετία ταξίδεψαν για τον ντελ Τόρο -ο οποίος το 2017 απέσπασε στο ιστορικό Φεστιβάλ τον Χρυσό Λέοντα για την ταινία του «The Shape of Water»- και οι δύο ισχυροί άνδρες του Netflix, Τεντ Σαράντος και Νταν Λιν, μαζί με τον πρώην επικεφαλής ταινιών της πλατφόρμας, Σκοτ Στούμπερ, που ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας -διάρκειας 149 λεπτών και κόστους 120 εκατομμυρίων δολαρίων- η οποία έχει ίσως πιθανότητες να διεκδικήσει θέση στην κούρσα των Όσκαρ.

Οι κριτικές πάντως είναι ανάμεικτες, από ενθουσιώδεις, έως αρνητικές. Ο Guardian χαρακτηρίζει την ταινία «ένα όμορφο μελόδραμα», «πομπώδες, αλλά που βλέπεται ευχάριστα» και δίνει 3 αστέρια, οι Radio Times δίνουν πέντε στα πέντε αστέρια κάνοντας λόγο για «θρίαμβο», ο Independent επισημαίνει ότι «η κομψή διασκευή του ντελ Τόρο είναι όλο επίδειξη και ελάχιστη ουσία».

Το The Wrap τονίζει ότι ο σκηνοθέτης «μετατρέπει την κορυφαία ιστορία τρόμου σε μια ιστορία συγχώρεσης», οι The Times του Λονδίνου γράφουν για ένα «camp και ακατάστατο reboot», το Variety χαρακτηρίζει την ταινία «υπερβολικά φορτωμένη και δυσκίνητη», το Hollywood Reporter την αποκαλεί μια «συναισθηματικά φορτισμένη εκδοχή» της κλασικής ιστορίας της Μέρι Σέλεϊ, ενώ το Indiewire δίνει στην ταινία βαθμολογία Β, επαινώντας την ερμηνεία του Τζέικομπ Ελόρντι.

Το «Frankenstein», όνειρο ζωής του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, διαγωνίζεται για τον Χρυσό Λέοντα. Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, Deadline

