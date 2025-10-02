Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της ταινίας «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, που αποκαλύπτει το πρόσωπο -και τη φωνή- του τέρατος το οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Στην ταινία, που κόστισε 120 εκατ. δολάρια, πρωταγωνιστούν ο Όσκαρ Άιζακ ως Βίκτορ Φρανκενστάιν, η Μία Γκοθ στον ρόλο της Ελίζαμπεθ, μέλλουσας γυναίκας του επιστήμονα, οι Φέλιξ Κάμερερ, Λαρς Μίκελσεν, Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, Κρίστιαν Κόνβερι, Τσαρλς Ντανς και Κρίστοφ Βαλτς.

Η επική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος της Μέρι Σέλεϊ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Telluride και στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση για το people’s choice, ένα βραβείο που παραδοσιακά αποτελεί βασικό δείκτη για την κούρσα των Όσκαρ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι «Η συζήτηση για τον Φρανκενστάιν έχει να κάνει συνήθως με την επιστήμη και τη λάθος πορεία της. Αλλά για μένα, αφορά το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια προειδοποιητική ιστορία: Αφορά τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία του να ακούμε ο ένας τον άλλον».

Η ταινία θα έχει μια περιορισμένη διανομή στις αμερικανικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 7 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety