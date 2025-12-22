Η εντυπωσιακή έκθεση, «Frankenstein: Crafting a Tale Eternal», με σκηνικά και props από την ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στο Old Selfridges Hotel του Λονδίνου, τώρα θα παρουσιαστεί και στο Λος Άντζελες, όπως μετέδωσε το Deadline.

Η έκθεση αποτελεί έναν φόρο τιμής στο οραματικό αφήγημα του σπουδαίου σκηνοθέτη και στην εξαιρετική δεξιοτεχνία της ομάδας του «Frankenstein», σύμφωνα με το Variety. Μέσα από μια εις βάθος ματιά στη σύνθετη κινηματογραφική του διαδικασία, παρουσιάζει σκηνικά αντικείμενα, πρωτότυπα έργα τέχνης, κοστούμια, καθώς και κοσμήματα Tiffany & Co. τα οποία εμφανίζονται στην ταινία και πλασιώνονται από σπάνιες εκδόσεις βιβλίων επιλεγμένες από τον οίκο Peter Harrington, προς τιμήν της κληρονομιάς της Μέρι Σέλεϊ.

Advertisement

Advertisement

Από την άλλη, η ταινία του Netflix διανύει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία. Για την ακρίβεια, έχει αποσπάσει έντεκα υποψηφιότητες στα Critics Choice Awards, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία, καθώς και πέντε υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερη Δραματική Ταινία και Σκηνοθεσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Deadline, την πρώτη βραδιά της έκθεσης στο Λος Άντζελες, οι Ντέιβιντ Φίντσερ, Τζορτζ Λούκας και Μέλοντι Χόμπσον πρόκειται να συντονίσουν μια ειδική προβολή με την κινηματογραφική ομάδα της ταινίας, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα ακολουθήσουν και επιπλέον παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις.

«Ανυπομονούσαμε να φέρουμε αυτή την έκθεση από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες. Πιστεύω πως είναι αποκαλυπτική», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης στο Deadline. «Με τον ”Frankenstein” θέλαμε να δοκιμάσουμε τα όρια κάθε κινηματογραφικής τέχνης, από τα χειροποίητα σκηνικά και τις μινιατούρες έως τα κοστούμια και τη διεύθυνση φωτογραφίας, για να αναφέρω μόνο μερικά. Η έκθεση αυτή είναι ένας εορτασμός αυτών των παραδόσεων. Είναι τιμή μου να προσκαλώ το κοινό να δει από κοντά πώς η ομάδα των ειδικών κι εγώ εργαστήκαμε με σχολαστικότητα και αφοσίωση για να ζωντανέψουμε τον κόσμο της Μέρι Σέλεϊ, με έναν τρόπο που ελπίζουμε να είναι εύγλωττος και σχεδόν θεατρικός», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Η έκθεση, «Frankenstein: Crafting a Tale Eternal», θα παρουσιαστεί στα NYA Studios West στο Χόλιγουντ από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety