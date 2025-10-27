Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και δημιουργός οραματικών κόσμων, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, μίλησε χωρίς περιστροφές για τη ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR, ο Μεξικανός δημιουργός δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει «γενετική τεχνητή νοημοσύνη» στα έργα του, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι «θα προτιμούσε να πεθάνει» παρά να το κάνει.

«Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στη “φυσική βλακεία” του ανθρώπου»

«Η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, δεν με ενδιαφέρει και δεν θα με ενδιαφέρει ποτέ», ανέφερε ο σκηνοθέτης. «Είμαι 61 ετών και ελπίζω να παραμείνω αδιάφορος στη χρήση της μέχρι να πεθάνω. Πρόσφατα, κάποιος μου έστειλε ένα email και με ρώτησε “ποια είναι η θέση σου για την τεχνητή νοημοσύνη;”. Η απάντησή μου ήταν εξαιρετικά λιτή: “Θα προτιμούσα να πεθάνω”».

Ο δημιουργός του «Λαβύρινθου του Πάνα» και της «Μορφής του Νερού» υπογράμμισε ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν βρίσκεται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στη «φυσική βλακεία» του ανθρώπου, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κατάχρησή της. «Η φυσική βλακεία είναι αυτή που τροφοδοτεί τα περισσότερα από τα χειρότερα χαρακτηριστικά του κόσμου μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η αλαζονεία του Φρανκενστάιν θυμίζει τους σύγχρονους “tech bros”»

Ο ντελ Τόρο συνέδεσε τον ήρωα της νέας ταινίας του, Βίκτορ Φρανκενστάιν, με όσους πρωτοστατούν σήμερα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Ήθελα η αλαζονεία του Βίκτορ να θυμίζει, σε κάποιο βαθμό, τους λεγόμενους “tech bros”», τα πρόσωπα πίσω από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, εξήγησε. «Είναι τυφλός, δημιουργεί κάτι χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Και πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε για λίγο και να αναλογιστούμε προς τα πού πηγαίνουμε».

Στην νέα ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Frankenstein», που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Μέρι Σέλεϊ (1818), πρωταγωνιστούν οι Τζέικομπ Ελορντι, Όσκαρ Άιζακ, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βαλτς και Ρέιφ Ίνεσον. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου στο Netflix.

Και μετά, «Το Φάντασμα της Όπερας»

Πρόσφατα, ο διάσημος σκηνοθέτης μίλησε για το τι ετοιμάζει στη συνέχεια. Σε δηλώσεις του στο Inverse είπε ότι θα τον ενδιέφερε να κάνει ταινία «Το Φάντασμα της Όπερας» και να επαναπροσδιορίσει την ιστορία με τον δικό του τρόπο. «Είναι μια κλασική ιστορία, αλλά θα την έκανα διαφορετικά» διευκρίνισε. «Έχω μερικές ιδέες, αλλά προς το παρόν, θα ασχοληθώ με το stop motion».

Η ιστορία ακολουθεί μια μυστηριώδη φιγούρα, έναν παραμορφωμένο, ιδιοφυή, αλλά ημιπαράφρονα μουσικό, που ζει κρυμμένος στις κατακόμβες κάτω από την Όπερα του Παρισιού και ερωτεύεται με μια νεαρή ανερχόμενη σοπράνο. Σύντομα ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ανταγωνιστή.

Το μυθιστόρημα του Γκαστόν Λερού δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στη γαλλική εφημερίδα Le Gaulois, από τις 23 Σεπτεμβρίου του 1909 έως τις 8 Ιανουαρίου του 1910.

Με πληροφορίες από Variety