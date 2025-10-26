Το αντίτυπο του Περηφάνια και Προκατάληψη που ο πρίγκιπας Αλβέρτος διάβαζε στη βασίλισσα Βικτώρια εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, φωτίζοντας μια τρυφερή πτυχή της ιδιωτικής ζωής του βασιλικού ζεύγους.

Στην ίδια έκθεση παρουσιάζεται και ένα εξαιρετικά σπάνιο βιβλίο: το ειδικά βιβλιοδετημένο αντίτυπο του Έμμα, που ανήκε στον βασιλιά Γεώργιο Δ΄ και φέρει την προσωπική αφιέρωση της ίδιας της Τζέιν Όστεν προς τον τότε πρίγκιπα αντιβασιλέα.

Τα δύο αυτά πολύτιμα τεκμήρια εκτίθενται με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη γέννηση της διάσημης συγγραφέως, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να τα δουν από κοντά στο Queen’s Drawing Room, μία από τις πιο επιβλητικές αίθουσες του κάστρου, μεταξύ 25 και 27 Οκτωβρίου και ξανά από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, κάθε μεσημέρι από τις 13:30 έως τις 15:30.

Σύμφωνα με το προσωπικό ημερολόγιο της βασίλισσας Βικτώριας, τον Ιούλιο του 1853 ο πρίγκιπας Αλβέρτος της διάβαζε το Περηφάνια και Προκατάληψη καθώς εκείνη ανάρρωνε από ιλαρά -μια εικόνα που αποκαλύπτει τη βαθιά τους συντροφικότητα αλλά και τη διαχρονική γοητεία του έργου της Όστεν.

Ο Γεώργιος Δ΄, γνωστός για την αγάπη του στη λογοτεχνία, διατηρούσε συλλογές των έργων της σε όλες τις βασιλικές του κατοικίες. Το αντίτυπο του Έμμα το είχε λάβει το 1815, όταν η συγγραφέας ξεναγήθηκε στο Κάρλτον Χάουζ, την πολυτελή του κατοικία στο Λονδίνο.

Στην έκθεση παρουσιάζεται και ένα δεύτερο αντίτυπο του Περηφάνια και Προκατάληψη, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να προέρχεται από τη βιβλιοθήκη των υπηρετών του κάστρου, προτού βρει τη θέση του στη σημερινή Βασιλική Βιβλιοθήκη.

Το μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν εκδόθηκε ανώνυμα το 1813 και η πρώτη του έκδοση εξαντλήθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Δύο αιώνες μετά, εξακολουθεί να συγκινεί αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC