Επιστολή της Τζέιν Όστεν προς τη μεγαλύτερη αδελφή της Κασσάνδρα τίθεται σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στην Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο. Η τιμή πώλησης του μακροσκελούς γράμματος αναμένεται να αγγίξει τις 400.000 δολάρια.

Με διαφορά ηλικίας σχεδόν τριών ετών, οι δύο αδελφές -οι οποίες είχαν και έξι αδελφούς- ήταν τόσο δεμένες, ώστε η μητέρα τους είχε πει κάποτε: «Εάν έπρεπε να πεθάνει η Κασσάνδρα, η Τζέιν θα ήθελε να πεθάνει και αυτή».

Όπως σημειώνει η Καλίκα Σαντς, επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby’s, είχαν «απίστευτα στενό συναισθηματικό δέσιμο» καθώς και «πολύ ισχυρό πνευματικό δεσμό».

Η σχέση τους είναι εμφανής στις επιστολές που αντάλλασσαν. Στο γράμμα που θα δημοπρατηθεί, η Όστεν περιγράφει με ρυθμό καταιγιστικό τις μέρες της στο Μπαθ, κουτσομπολεύει τους γείτονες και τους συγγενείς τους, μοιράζεται νέα για τους φίλους τους, πειράζει την Κασσάνδρα για την υγεία της και εκφράζει τη λύπη της για την υποβάθμιση της κοινωνικής θέσης της οικογένειας.

Η επιστολή γράφτηκε περίπου τρεις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της, όπως εξηγεί η Σαντς, παραθέτοντας ένα απόσπασμα που δείχνει την αλλαγή στους κοινωνικούς κύκλους στους οποίους κινούταν η οικογένεια και «πόσο μειονεκτικά ένιωθε η Τζέιν Όστεν».

«Πριν από επτά χρόνια και τέσσερις μήνες, πήγαμε στο ίδιο ιπποδρόμιο για να δούμε την εμφάνιση της δεσποινίδας Lefroy. Πόσο διαφορετικό είναι το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε τώρα, αλλά επτά χρόνια, υποθέτω, είναι αρκετά για να αλλάξουν κάθε πόρο του δέρματος και κάθε αίσθηση», γράφει η Όστεν.

Οι δύο αδελφές δεν παντρεύτηκαν ποτέ και παρέμειναν η μια η πιο έμπιστη φίλη της άλλης μέχρι τον θάνατο της Τζέιν σε ηλικία 41 ετών. «Δεν της έκρυψα ποτέ καμία σκέψη», έγραφε η Κασσάνδρα δύο ημέρες μετά τον θάνατο της αδελφής της.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι γεμάτες αγάπη αδελφικές σχέσεις εμφανίζονται ξανά και ξανά στα μυθιστορήματα της Όστεν τα οποία, «αφορούν, με πολλούς τρόπους, την οικονομική κατάσταση και την επιβίωση», προσθέτει η Σαντς. «Και όταν αναλογίζεσαι αυτές τις σχέσεις με τις αδελφές και τις άλλες γυναίκες, καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά οι σύμμαχοί σου».

Η σχέση της Τζέιν και της Κασσάνδρας διαμορφώνει ακόμη και την αντίληψή μας για την Όστεν σήμερα. Ήταν η Κασσάνδρα που ζωγράφισε το μοναδικό πορτρέτο της Όστεν που σώζεται από την εποχή της και ήταν εκείνη η οποία κατέστρεψε πολλά από τα γράμματα της αδελφής της μετά τον θάνατό της.

Μόνο 161 από τις περίπου 3.000 επιστολές που έγραψε η Όστεν έχουν διασωθεί, σύμφωνα με την Σαντς. Και μπορεί αυτό να έχει καταστήσει την Τζέιν Όστεν μία κάπως αινιγματική προσωπικότητα, όμως «εάν κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πίσω, στην πραγματικότητα πρόκειται για την απίστευτα γενναιόδωρη χειρονομία μιας αδελφής που προστατεύει μια παρακαταθήκη», τονίζει η Σαντς.

Πριν από τη σύνταξη της επιστολής που θα δημοπρατηθεί, υπάρχει ένα κενό, δεν έχουν διασωθεί γράμματα από τα προηγούμενα τρία-τέσσερα χρόνια, προσθέτει η Σαντς, επισημαίνοντας ότι ήταν μια περίοδος κατά την οποία η Όστεν δεν ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική, δυσκολευόταν με τη μετακόμιση της οικογένειάς της στο Μπαθ και ήταν ίσως μελαγχολική, όπως έχουν υποθέσει ορισμένοι κριτικοί.

«Εάν ισχύει αυτό, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Κασσάνδρα είχε καταστρέψει μέρος των αποδεικτικών στοιχείων. Θα θέλαμε τα γράμματα, τα email ή τα μηνύματα που αποκαλύπτουν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας να καταστούν δημόσια;».

Στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί online μεταξύ 1 και 15 Οκτωβρίου, περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα της Όστεν ανεβάζοντας τη συνολική εκτιμώμενη αξία στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα αντίγραφο του βιβλίου «Emma», το οποίο η Όστεν είχε στείλει στην ιρλανδή μυθιστοριογράφο Μαρία Έτζγουορθ το 1816 -το μοναδικό γνωστό σωζόμενο έργο που η Όστεν έστειλε σε συνάδελφο συγγραφέα- αναμένεται να πωληθεί έως και 350.000 δολάρια, ενώ ένα σύντομο ποίημα που έγραψε η Όστεν το 1811 σατιρίζοντας τις ιατρικές πρακτικές της εποχής θα μπορούσε να φτάσει τα 150.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από Cnn.com