Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου (23/4), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει τριήμερο Bazaar των Εκδόσεών του, από την Πέμπτη 23 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στη Στοά Σπυρομήλιου (City Link).

Το αναγνωστικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τις Εκδόσεις του Ιδρύματος σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές, με εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%.

Το εκδοτικό έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος αριθμεί 180 τίτλους με ποικίλες θεματικές, όπως αρχιτεκτονική, μουσειολογία, οικονομική και κοινωνική ιστορία, περιβάλλον, πολιτισμός, αλλά και το Δίκτυο Μουσείων του. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι παιδικές εκδόσεις, που αντλούν έμπνευση από τις θεματικές των εννέα Μουσείων του Ιδρύματος και προσφέρουν στους μικρούς αναγνώστες έναν δημιουργικό τρόπο γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Museum Shop Αθήνας

Στοά Σπυρομήλιου, Ισόγειο

Τ: 210 3224923

Πέμπτη 23/4 και Παρασκευή 24/4/2026 | Ώρες: 10:00-21:00

Σάββατο 25/4/2026 | Ώρες: 10:00-16:00

Στην ενέργεια συμμετέχουν επίσης:

· το Museum Shop Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 9Α και Δημοσθένους, Τ: 2310 527536 · τα πωλητήρια του Δικτύου Μουσείων

· το eshop.piop.gr

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα συμμετέχοντας στον ετήσιο Περίπατο Βιβλίου, που οργανώνει η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), φιλοξενεί στο Museum Shop Αθήνας συνεργάτες του που θα συνομιλήσουν με το αναγνωστικό κοινό, στις 25 Απριλίου.

Ειδικότερα:

12:00-13:00: Μάρια Μπαχά, εικονογράφος του παιδικού βιβλίου Η ασημένια ζώνη της Χάρις Μέγα

13:00-14:00: Κωνσταντίνος Καρανάσος, συγγραφέας του έργου Ρόδος 1912-1947. Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου και τη διαχείριση των μνημείων κατά την ιταλική Κατοχή (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2025).