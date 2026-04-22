α συνηθισμένα προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την κίνηση να είναι αυξημένη από τις πρώτες ώρες της ημέρας.



Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση.



Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.



Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων και στη Λεωφόρο Κηφισίας που η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, καθώς και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή του Καρέα.



Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.



Συγκεκριμένα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών στο τμήμα από τη Φυλής έως το Ηράκλειο, ενώ επιπλέον καθυστέρηση 10 έως 15 λεπτών σημειώνεται στην έξοδο προς Λαμία.

Advertisement

Advertisement

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

15'-20' από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 22, 2026