Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια και τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.

Στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία καταγράφεται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ρέντη έως και την Κηφισιά, ενώ κάποιες στιγμές τα οχήματα ακινητοποιούνται πλήρως λόγω της πυκνής κυκλοφοριακής ροής.

Στην Αθηνών – Κορίνθου το κυριότερο πρόβλημα είναι από το ύψος του Αιγάλεω έως και Σκαραμαγκά, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, στη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και συγκεκριμένα στην έξοδο προς τον Κηφισό, σε Γέρακα και Μαρούσι.

Οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά!

Αυτή την ώρα, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

– Εθνικές Οδοί (Έξοδος)

-Αθηνών – Κορίνθου: Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα Διόδια της Ελευσίνας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα πυκνή και στα Μέγαρα.

Αθηνών – Λαμίας: Στο ρεύμα εξόδου, το «κόκκινο» ξεκινά από τις Τρεις Γέφυρες και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

-Αττική Οδός

-Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως από τον κόμβο Πλακεντίας έως την έξοδο για Λαμία (Μεταμόρφωση).

-Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, η κίνηση είναι αυξημένη στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 45΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης,

15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. April 9, 2026

Η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες Αττικής

-Λεωφόρος Κηφισού: Σχεδόν σε όλο το μήκος της ανόδου η ροή είναι πολύ αργή, καθώς το ρεύμα αυτό τροφοδοτεί την έξοδο προς Λαμία.

-Λεωφόρος Αθηνών: Πολύ αυξημένη κίνηση από το Παλάσκα προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Λιμάνια

-Πειραιάς: Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι (Ακτή Κονδύλη, Ακτή Ποσειδώνος) είναι μπλοκαρισμένοι λόγω της αναχώρησης χιλιάδων επιβατών.

-Ραφήνα: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Μαραθώνος προς το λιμάνι.

Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να αναχωρούν.