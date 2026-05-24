Η Αθήνα έζησε τον Μάιο του 2026 κάτι σπάνιο: Metallica στις 9 Μαΐου και Iron Maiden στις 23 Μαΐου, αμφότεροι στο ΟΑΚΑ, αμφότεροι μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Δεν ήταν απλώς δύο συναυλίες. Ήταν δύο διαφορετικές σχολές του heavy metal που στάθηκαν στο ίδιο στάδιο και μέτρησαν, η καθεμία με τον τρόπο της, τι σημαίνει «μεγάλο live».

Οι Metallica ήρθαν πρώτοι και έστησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο την M72 World Tour, με την εντυπωσιακή 360 μοιρών σκηνή, support τους Knocked Loose και Gojira και ένα set περίπου 2 ωρών και 15 λεπτών, από τις 20:45 έως τις 23:00. Το ΟΑΚΑ γέμισε ασφυκτικά, με αναφορές για πάνω από 70.000 θεατές, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανέβασαν τον αριθμό ακόμη ψηλότερα.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν το ελληνικό «κλείσιμο ματιού»: το doodle των Kirk Hammett και Robert Trujillo με «Ζορμπά» και Τρύπες, στο «Δεν χωράς πουθενά». Ήταν η στιγμή που το αμερικανικό thrash συνάντησε την ελληνική μνήμη, πριν το φινάλε με «One», «Seek & Destroy», «Master of Puppets» και «Enter Sandman».

Δύο εβδομάδες αργότερα, οι Iron Maiden απάντησαν με άλλη γλώσσα: όχι με κυκλική σκηνή, αλλά με μύθο. Η Run For Your Lives περιοδεία, αφιερωμένη στα 50 χρόνια της μπάντας, ξεκίνησε για το 2026 από την Αθήνα, με support τους Anthrax. Οι Maiden ανέβηκαν περίπου στις 20:50 και έπαιξαν έως τις 22:55, δηλαδή περίπου 2 ώρες και 5 λεπτά.

Το setlist τους ήταν σχεδόν προσκύνημα στις πρώτες δεκαετίες: «Murders in the Rue Morgue», «Wrathchild», «Killers», «Phantom of the Opera», «The Number of the Beast», «Rime of the Ancient Mariner», «The Trooper», «Hallowed Be Thy Name», «Aces High», «Fear of the Dark» και «Wasted Years». Η μεγάλη έκπληξη ήταν το «Infinite Dreams», που σύμφωνα με το setlist.fm παίχτηκε για πρώτη φορά στην περιοδεία και πρώτη φορά από το 1988.

Αν οι Metallica κέρδισαν στο μέγεθος της παραγωγής, οι Iron Maiden κέρδισαν στο θεατρικό ένστικτο. Ο Eddie, τα ιστορικά σκηνικά, η αίσθηση πολεμικού έπους και ο Bruce Dickinson σε ρόλο τελετάρχη έδωσαν στη βραδιά χαρακτήρα τελετουργίας. Οι Maiden δεν χρειάστηκαν να αποδείξουν ότι είναι μοντέρνοι. Απέδειξαν ότι είναι διαχρονικοί.

Στα εισιτήρια, και οι δύο βραδιές κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα για τα ελληνικά δεδομένα. Για τους Iron Maiden, η τιμή ξεκινούσε από 86,25 ευρώ, ενώ για τους Metallica η προπώληση είχε ανοίξει μέσω Ticketmaster με διαφορετικές κατηγορίες και έντονη ζήτηση.

Λίγα λόγια για τους Metallica: Δημιουργήθηκαν το 1981 στο Λος Άντζελες και έγιναν το μεγαλύτερο metal συγκρότημα του πλανήτη, ενώνοντας thrash ρίζες, stadium rock ένστικτο και τραγούδια που πέρασαν στην pop κουλτούρα, από το «Master of Puppets» έως το «Nothing Else Matters».

Λίγα λόγια για τους Iron Maiden: Από το Λονδίνο του 1975, έγιναν η απόλυτη σημαία του New Wave of British Heavy Metal. Με τον Steve Harris ως αρχιτέκτονα, τον Bruce Dickinson ως εμβληματική φωνή και τον Eddie ως αιώνια μασκότ, οι Maiden έχτισαν έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από το heavy metal.

Ποιος κέρδισε; Οι Metallica έδωσαν τη συναυλία-σεισμό. Οι Iron Maiden τη συναυλία-μύθο. Και το ΟΑΚΑ, για έναν Μάιο, έγινε το στάδιο όπου το metal δεν πέρασε απλώς από την Αθήνα. Την κατέλαβε.