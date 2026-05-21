Κανονικά θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το live των Iron Maiden και των Anthrax στο ΟAKA παρά την κακοκαιρία.

Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός του Σαββάτου, καθώς οι θρυλικοί Iron Maiden καταφθάνουν στην ελληνική πρωτεύουσα για να γιορτάσουν μισό αιώνα επιτυχημένης πορείας μέσα από την περιοδεία Run For Your Lives.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τους Metallica, το διάσημο βρετανικό συγκρότημα υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό ένα ανεπανάληπτο υπερθέαμα. Η λίστα των τραγουδιών που θα ακουστούν είναι προσεκτικά επιλεγμένη από τις πρώτες δέκα δισκογραφικές τους δουλειές, συνθέτοντας τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχουν φέρει ποτέ στη σκηνή. Τη συναυλία θα ανοίξουν ως εκλεκτοί καλεσμένοι οι Anthrax.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται στο Μαρούσι δεν θα είναι ιδανικές. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονα φαινόμενα, με βροχοπτώσεις να ξεκινούν από τις πρωινές ώρες και πιθανότητα καταιγίδας προς το μεσημέρι.

Παρά την κακοκαιρία, η προγραμματισμένη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία αλλαγή. Οι διοργανωτές εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους να προετοιμαστούν κατάλληλα, δίνοντας παράλληλα αναλυτικές οδηγίες.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Doors: 17:00

Anthrax: 19:00

Iron Maiden: 20:40

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων την ημέρα του show.

Συνιστούμε να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή poncho, καθώς το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, καθώς και τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί μία ακόμα ιστορική βραδιά στο ΟΑΚΑ!

