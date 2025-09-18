Oι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και φέρνουν μαζί τους το πιο εντυπωσιακό show γιορταζοντας τα 50 χρονια της σπουδαίας καριέρας τους, στο πλαίδιο της περιοδείας «The Run For Your Lives World Tour»!

Τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία θα βγουν προς πώληση από τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η τελευταία φορά που είδαμε το θρυλικό συγκρότημα στη χώρα μας ήταν και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, τον Ιούλιο του 2022 στο πλαίσιο του Legacy of the Beast World Tour ’22.

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες ενός πολύ φορτωμένου προγράμματος για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη για να παίξουν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν επισκέφτηκαν το 2025. Ο επόμενος μήνας θα σηματοδοτήσει την έναρξη επισκέψεων σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα.

RUN FOR YOUR LIVES EUROPEAN TOUR DATES 2026

ΜΑΪΟΣ 2026



23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ

26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium

28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Națională

30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Národný Futbalový Štadión

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026



02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena

10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome

17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium

22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Défense Arena

28 Λυών – Décines, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026



07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estádio da Luz

11 Ηνωμένο Βασίλειο Headline Show – Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν



Τέλος, λόγω της δημοτικότητας των Eddie’s Official Pop-Up Dive Bars με ελεύθερη πρόσβαση, θα επεκτείνουμε περαιτέρω αυτό το concept σε όσες περισσότερες πόλεις-συναυλιών μπορούμε, δημιουργώντας έναν μοναδικό χώρο για τους fans να συγκεντρωθούν πριν και μετά το show. Θα σερβίρονται Trooper Beer και Darkest Red wine, με φαγητό, αποκλειστικό merch και επιπλέον ψυχαγωγία. Οι λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες στο ironmaiden.com σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τα εισιτήρια θα βγουν προς πώληση την εβδομάδα που ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου, δείτε το ironmaiden.com