Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives Tour», σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς για τους φίλους του heavy metal.

Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της βραδιάς, καθώς και σημαντικές οδηγίες προς το κοινό για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της συναυλίας, με δεδομένο ότι υπάρχει πιθανότητα κακοκαιρίας και τοπικών βροχών.

Οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00, ώστε οι θεατές να προσέλθουν έγκαιρα και να πάρουν τις θέσεις τους χωρίς ταλαιπωρία. Στις 19:00 θα εμφανιστούν οι Anthrax, οι οποίοι θα αναλάβουν να «ζεστάνουν» το κοινό με το δυναμικό τους show, ενώ οι Iron Maiden θα ανέβουν στη σκηνή στις 20:40, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με κλασικές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τη μακρόχρονη πορεία τους.

Οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα λόγω των πιθανών βροχοπτώσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ομπρέλες δεν θα επιτρέπονται εντός του χώρου για λόγους ασφαλείας και ορατότητας. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4.

Η είσοδος στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον τύπο του εισιτηρίου, είτε για την αρένα είτε για τις κερκίδες, ενώ έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις και χώροι εξυπηρέτησης για άτομα με αναπηρία. Για όσους μετακινηθούν με το μετρό, έχουν οριστεί συγκεκριμένα σημεία συνάντησης και καθοδήγησης, ενώ το πάρκινγκ του σταδίου θα είναι προσβάσιμο μέσω της Λεωφόρου Κύμης.

Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς τα εισιτήρια για την αρένα έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για τις κερκίδες εξακολουθεί να διατίθεται, δίνοντας στους τελευταίους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα.