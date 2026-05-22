Το ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου δεν θα αποτελέσει απλώς έναν χώρο φιλοξενίας συναυλίας. Για μία βραδιά θα μετατραπεί σε έναν απόλυτα συντονισμένο μουσικό πυρήνα, όπου κάθε λεπτομέρεια – από το άνοιγμα των πυλών και τα φώτα μέχρι τον πρώτο ήχο της κιθάρας-, θα ακολουθεί αυστηρά προκαθορισμένο πρόγραμμα για τους Iron Maiden και το κοινό τους.

Βάσει του επίσημου χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00, ώστε η προσέλευση των θεατών να γίνει σταδιακά και χωρίς προβλήματα πριν από την έναρξη του μουσικού προγράμματος.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ θα μπορούν να εισέλθουν από όλες τις εισόδους του σταδίου, συγκεκριμένα από την Είσοδο Κύμης, την Είσοδο Ειρήνης, την Είσοδο Αρτέμιδος, την Είσοδο Ιασώ και την Είσοδο Πεζογέφυρας, καθώς και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, το κοινό θα οδηγείται προς την είσοδο της Αρένας. Παράλληλα, θα διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Στις 19:00 τη σκηνή θα αναλάβουν οι Anthrax, οι οποίοι θα δώσουν το πρώτο δυναμικό μουσικό στίγμα της βραδιάς, προετοιμάζοντας το κοινό για την κεντρική εμφάνιση. Οι Iron Maiden θα ανέβουν στη σκηνή στις 20:40, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι το πρόγραμμα της συναυλίας θα τηρηθεί κανονικά χωρίς αλλαγές.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις που επικαλούνται οι διοργανωτές, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών την ημέρα της συναυλίας. Παρ’ όλα αυτά, διευκρινίζεται πως το live θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Για λόγους ασφάλειας αλλά και καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού, συνιστάται στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο ή poncho, καθώς οι ομπρέλες δεν θα επιτρέπονται εντός του χώρου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4. Όταν τα φώτα σβήσουν και οι πρώτες νότες αντηχήσουν στο ΟΑΚΑ, το αυστηρό πρόγραμμα της βραδιάς θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Από εκείνο το σημείο και μετά, τον έλεγχο θα πάρουν το κοινό και μια μπάντα που εδώ και δεκαετίες γνωρίζει πώς να μετατρέπει κάθε ζωντανή εμφάνιση σε μια ξεχωριστή εμπειρία, πέρα από κάθε προσδοκία.