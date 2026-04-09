Η Μεγάλη Πέμπτη φέρνει την κορύφωση της πασχαλινής εξόδου, με χιλιάδες Αθηναίους να εγκαταλείπουν την πόλη για τα χωριά και τα παραθαλάσσια μέρη. Πλοία, ΚΤΕΛ και δρόμοι καταγράφουν αυξημένη κίνηση, αντανακλώντας την έντονη διάθεση των πολιτών για λίγες μέρες ξεκούρασης και εορτασμού εκτός πρωτεύουσας.

Η ζήτηση για ταξίδια αυξάνεται, με τα πλοία προς τις Κυκλάδες να φτάνουν σε πληρότητα σχεδόν 100%. Για να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες, έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.

Ο καιρός ευνοεί τις μετακινήσεις, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή και η Κυριακή του Πάσχα αναμένονται ήπιες, με πιθανές τοπικές βροχές που δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία και τα ταξίδια των εκδρομέων.

Ήδη από τη Μεγάλη Τετάρτη η κίνηση ήταν εντυπωσιακή. Περισσότεροι από 12.300 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω 15 προγραμματισμένων δρομολογίων. Η προσέλευση για τον Αργοσαρωνικό ήταν εξίσου δυναμική, καθώς πραγματοποιήθηκαν 30 αναχωρήσεις, μοιρασμένες ισομερώς ανάμεσα σε συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στη Ραφήνα, από όπου έφυγαν 10 πλοία μεταφέροντας σχεδόν 4.440 άτομα για τα νησιά των Κυκλάδων, ενώ το λιμάνι του Λαυρίου εξυπηρέτησε 1.642 επιβάτες με επτά δρομολόγια.

Εκτός από τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί δέχθηκαν τεράστιο όγκο αυτοκινήτων. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 60.000 οχήματα αναχώρησαν χθες από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί διοδίων στην Ελευσίνα κατέγραψαν 34.000 διελεύσεις, ενώ από τις Αφίδνες πέρασαν 27.124 οχήματα.

Παράλληλα, τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ σημειώνουν επίσης πολύ υψηλές πληρότητες προς όλους τους ηπειρωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι αναμένεται να επιβιβαστούν σήμερα από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Στο σύνολό τους, έχουν οριστεί τουλάχιστον 43 αναχωρήσεις από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Ο Πειραιάς σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος με 20 δρομολόγια και πάνω από 20.000 επιβάτες. Στον Αργοσαρωνικό, 23 συμβατικά και 15 ταχύπλοα μεταφέρουν πάνω από 2.300 άτομα. Ραφήνα και Λαύριο εξυπηρετούν συνολικά πάνω από 9.700 ταξιδιώτες, επιβεβαιώνοντας την κορύφωση της πασχαλινής εξόδου.





