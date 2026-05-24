Μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης των νέων αδειών οδήγησης ενεργοποιήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία και τα γνωστά «παραθυράκια» επίσπευσης. Από τις 15 Μαΐου 2026, για τις ψηφιακές αιτήσεις αρχικής χορήγησης ή επέκτασης διπλώματος, τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται αυτόματα προς εκτύπωση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η αλλαγή αφορά όσους βγάζουν για πρώτη φορά δίπλωμα ή επεκτείνουν την άδειά τους σε νέα κατηγορία, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση και την ενημέρωση του συστήματος, ενεργοποιείται μετά από 7 ημερολογιακές ημέρες η αυτόματη αποστολή των στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να προχωρήσει η εκτύπωση του εντύπου της άδειας.

Το επταήμερο αυτό λειτουργεί ως «παράθυρο» ελέγχου και διόρθωσης πιθανών λαθών από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών. Για τις ψηφιακές αιτήσεις που είχαν ήδη επιτυχή πρακτική εξέταση έως τις 15 Μαΐου 2026, προβλέφθηκε μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή των στοιχείων προς εκτύπωση εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία της εγκυκλίου.

Η διαδικασία δεν καλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, βασικές προϋποθέσεις είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος ελληνικής ταυτότητας και να μην υπάρχει στο e-Δελτίο ο κωδικός 107.1, ο οποίος δηλώνει χρονικό περιορισμό στη διοικητική ισχύ της άδειας για ιατρικούς λόγους.

Τι ισχύει για τις ηλικίες ανά κατηγορία

Για τα δίκυκλα, οι βασικές ηλικίες έχουν ως εξής: AM από τα 16, A1 από τα 18, A2 από τα 20 και Α από τα 24. Εναλλακτικά, για την κατηγορία Α χωρίς περιορισμό, μπορεί κάποιος να την αποκτήσει από τα 22 εφόσον κατέχει Α2 για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Για την κατηγορία Β, δηλαδή το δίπλωμα αυτοκινήτου, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από τα 17. Όποιος ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία πριν τα 18, μπορεί να οδηγεί με συνοδό, βάσει του πλαισίου για την οδήγηση ανηλίκων με συνοδεία.

Για επαγγελματικές κατηγορίες με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, το Μητρώο Διαδικασιών αναφέρει ηλικιακή προϋπόθεση 18 ετών για τις κατηγορίες C1 και C και 21 ετών για τις D1 και D.

Οι βασικές κατηγορίες διπλωμάτων

Οι κατηγορίες αδειών οδήγησης καλύπτουν από μοτοποδήλατα έως λεωφορεία και βαρέα οχήματα. Η AM αφορά μοτοποδήλατα έως 50 κ.εκ., η A1 μοτοσικλέτες έως 125 κ.εκ. και 11 kW, η A2 μοτοσικλέτες έως 35 kW, ενώ η Α αφορά μοτοσικλέτες χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβισμού.

Η κατηγορία Β αφορά αυτοκίνητα έως 8+1 θέσεις και φορτηγά έως 3.500 κιλά μικτό βάρος. Η ΒΕ αφορά συζευγμένα οχήματα έως 3.500 κιλά. Στις επαγγελματικές κατηγορίες, η C1 αφορά φορτηγά έως 7.500 κιλά, η C φορτηγά μεγαλύτερου βάρους, ενώ οι D1 και D αφορούν λεωφορεία, με διαφοροποιήσεις στον αριθμό θέσεων και στο μήκος του οχήματος.

Πόσο διαρκεί το δίπλωμα

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης για τις κατηγορίες AM, A1, A2, A, B1, B και BE είναι 15 χρόνια, όχι όμως πέραν της συμπλήρωσης του 65ου έτους του κατόχου. Για τις επαγγελματικές κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, η ισχύς είναι 5 χρόνια, επίσης όχι πέραν των 65 ετών.

Μετά τα 65 και έως τα 80, η ισχύς όλων των κατηγοριών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια. Μετά τα 80, η ανανέωση γίνεται ανά 2 χρόνια και απαιτούνται πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις, μεταξύ άλλων από ΩΡΛ και νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Η ανανέωση γίνεται πλέον ψηφιακά

Η ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να ζητηθεί το νωρίτερο δύο μήνες πριν από τη λήξη της. Μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη, αλλά στο μεσοδιάστημα ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί. Η διαδικασία αφορά όχι μόνο οδηγούς άνω των 65 ετών, αλλά και επαγγελματίες οδηγούς ή όσους έχουν χρονικό περιορισμό για λόγους υγείας.

Για την ανανέωση απαιτούνται κωδικοί Taxisnet, φωτογραφία και υπογραφή μέσω myPhoto, έκδοση και πληρωμή παραβόλου, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ΠΕΙ για επαγγελματίες οδηγούς όπου χρειάζεται. Η εφαρμογή εκδίδει PIN για τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ η πορεία της αίτησης γνωστοποιείται με SMS και email.

Από τις 3 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση Περιφέρειας, η ανανέωση αδειών οδήγησης για όλες τις κατηγορίες περνά αποκλειστικά στο ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες Μεταφορών για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Τι ισχύει για οδήγηση μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο εθνικός κωδικός 121. Η κατηγορία Β με τον κωδικό 121 ισχύει για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας Α1 μόνο εντός Ελλάδας, υπό τρεις βασικές προϋποθέσεις: κατοχή διπλώματος Β για πάνω από έξι χρόνια, ηλικία τουλάχιστον 27 ετών και υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον πέντε μαθημάτων.

Τι αλλάζει στην πράξη

Το νέο σύστημα δεν αλλάζει τις ηλικίες, τις κατηγορίες ή τις ιατρικές προϋποθέσεις. Αλλάζει, όμως, ένα από τα πιο ενοχλητικά σημεία της διαδικασίας: τον χρόνο που μεσολαβούσε από την επιτυχία στις εξετάσεις έως την αποστολή των στοιχείων για εκτύπωση.

Με την αυτόματη αποστολή, ο πολίτης δεν εξαρτάται πλέον στον ίδιο βαθμό από χειροκίνητες ενέργειες και καθυστερήσεις υπηρεσιών. Το Δημόσιο κρατά ένα μικρό διάστημα ελέγχου για διορθώσεις και στη συνέχεια η υπόθεση προχωρά μηχανογραφικά.

Για χιλιάδες νέους οδηγούς, αλλά και για όσους επεκτείνουν την άδειά τους σε νέα κατηγορία, αυτό σημαίνει λιγότερη αναμονή, λιγότερη αβεβαιότητα και –κυρίως– ένα πιο καθαρό σύστημα, όπου η έκδοση του διπλώματος παύει να μοιάζει με άσκηση υπομονής.