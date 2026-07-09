Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δημοσκόπηση της MRB δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 23,8%, ενώ η διαφορά της από την ΕΛΑΣ μειώθηκε κάτω από τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για την πρωθυπουργία με 25,1%, συγκεντρώνοντας υψηλότερα ποσοστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς που συμμετείχαν στην έρευνα.

Η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει την επιθυμία για κυβερνητική αλλαγή, ενώ το 69,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν επιθυμεί μια τρίτη συνεχόμενη θητεία της παρούσας κυβέρνησης.

Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές πιέσεις λόγω της ακρίβειας, η οποία αναδεικνύεται στο σημαντικότερο πολιτικό διακύβευμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σύμφωνα με τους πολίτες.

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Τα αποτελέσματα από την καθιερωμένη εξαμηνιαία δημοσκόπηση, τις αποκαλούμενες «Τάσεις» έδωσε στην δημοσιότητα η MRB, με την «ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ και ΕΛΑΣ να κλείνει και την απόσταση να βρίσκεται πλέον κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 10 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, διατηρώντας το προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9,1%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 7,1% και το ΚΚΕ με 6%.

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Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 4,1%, η Φωνή Λογικής στο 2,7%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη στο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2% και η Νέα Αριστερά στο 0,9%. Το ποσοστό για «άλλο κόμμα» ανέρχεται στο 1,3%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 12,7%, ενώ 5,3% δηλώνει λευκό, άκυρο ή αποχή.

Αναγωγή επί των έγκυρων ψηφοδελτίων

Στην αναγωγή επί των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ΝΔ φτάνει στο 29%. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ στο 17,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» στο 8,8%, η Ελληνική Λύση στο 8,7%, το ΚΚΕ στο 7,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%.

Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 1,1%.

Τι βλέπουν οι πολίτες για ΝΔ

Στο ερώτημα για το ποσοστό που εκτιμούν να λάβει η ΝΔ στις επόμενες εκλογές, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν στο 28,3% κατά μέσο όρο, αρκετά κοντά στην εκτίμηση.

Το 21,5% εκτιμά ότι η ΝΔ θα κινηθεί έως το 20%, το 17,9% προβλέπει ποσοστό μεταξύ 25% και 29%, ενώ το 12,4% την τοποθετεί στην περιοχή του 30%-33%. Παράλληλα, το 20,8% δηλώνει ότι δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να κάνει εκτίμηση.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 25,1%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

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Η απήχηση του Αντώνη Σαμαρά

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα για το τί θα έκαναν στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωνε την δημιουργία νέου κόμματος. Το 3,3% απαντά ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» ένα τέτοιο κόμμα, το 11,9% «μάλλον», ενώ το 21% δηλώνει «μάλλον όχι» και το 57,8% «σίγουρα όχι».

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας, οι πολίτες απορρίπτουν νέα θητεία Μητσοτάκη

Στο ερώτημα για το πιθανότερο μετεκλογικό σενάριο, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι. Το 45,1% θεωρεί πιθανότερη μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 43,7% εκτιμά ότι θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, το 25,8% δηλώνει ότι «σίγουρα» ή «μάλλον» θα πρέπει να υπάρξει μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, το 69,5% τάσσεται υπέρ της ανάγκης κυβερνητικής αλλαγής, είτε με απόλυτη είτε με πιο μετριοπαθή θέση.

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Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά

Η οικονομική πίεση από την ακρίβεια παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες. Στην ερώτηση για το κατά πόσο η οικονομική κατάσταση επιτρέπει την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, το 59,3% απαντά ότι ανταποκρίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Το 23,9% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, ενώ το 16,1% αναφέρει ότι αδυνατεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό» το 43,7% απαντά τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά, ενώ το 37,3% τα θέματα διαφάνειας/διαφθοράς.

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