Ποσοστό 22,6% συγκεντρώνει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της MRB για τον Δεκέμβριο. Βάσει της έρευνας που διεξήχθη από 4/12 έως 12/12, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10.9%, η Ελληνική Λύση με 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας με 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6 %, η Φωνή Λογικής με 3.9 %, το ΜέΡΑ25 με 2.3%, η Νίκη με 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1.5%, και η Νέα Αριστερά με 1.2%.

«Άλλο κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Σημειώνεται πως το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοφιλέστερη πολιτικός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Στη σχετική μέτρηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται πρώτη με 30,1% θετικές γνώμες έναντι 50,2% αρνητικών. Δεύτερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,1% αλλά σαφώς υψηλότερο ποσοστό στις αρνητικές γνώμες (61,7%).

Δείτε τον πίνακα με τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας

Σχετικά με τα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα: πληθωρισμός/ακρίβεια με 51.7 %, χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 41.5 % και υγεία/περίθαλψη με 36.9 %.

Οργή, φόβος και απογοήτευση – «Σε πορεία κρίσης η χώρα»

Η λέξη που εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας είναι «οργή» με ποσοστό 47.9 % και ακολουθούν ο «Φόβος» με 42.9 % και η «Παραίτηση/Απογοήτευση» με 32.6 %.

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ή σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» το 65.2 % απαντά «Μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας/Σίγουρα σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» και το 31.2 % «Σίγουρα σε πορεία προόδου και σταθερότητας/Μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας».

Για τα ελληνοτουρκικά

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 32.3 % απαντούν «πολύ» και «αρκετά».