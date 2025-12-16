Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι συλληφθέντες για το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι, ενώ θα οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Πρόκειται για τον γιο του βουλευτή του Μιχάλη Κατρίνη και έναν ακόμη ανήλικο.

Οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 16χρονου, γιου βουλευτή, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ένας 15χρονος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο βρέθηκε να φέρει πάνω του κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία, ανάλογα με την περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.