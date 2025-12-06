Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του στην Τροχαία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ειδάλλως θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από καταγγελία ότι ο Ελληνας πρωταθλητής του τένις οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα την πολυτελή του Lotus στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Τροχαίας δεν δέχθηκαν ότι οδηγούσε ο πατέρας του Τσιτσιπά, Απόστολος τη Lotus παρόλο που ο πατέρας του τενίστα παρουσιάστηκε ο ίδιος στις Αρχές και ανέφερε ότι ήταν εκείνος που είχε αναπτύξει ταχύτητα 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Ως αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος, στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναμένεται να του αφαιρεθεί το δίπλωμα για 12 μήνες. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον νομικό εκπρόσωπο του Τσιτσιπά για την υποχρέωση παράδοσης του διπλώματος μέχρι την προθεσμία που έχει οριστεί.

Η μη συμμόρφωση με την εντολή παράδοσης του διπλώματος θα οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφίας για απείθεια, μια διαδικασία που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του αθλητή. Το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την τήρηση των ορίων ταχύτητας και την αντιμετώπιση παραβάσεων από δημόσια πρόσωπα.