Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας του Στέφανου, ήταν κατά τα λεγόμενά του, ο οδηγός της πολυτελούς Lotus που εντοπίστηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ. στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής, σχεδόν 2 μήνες μετά το περιστατικό, με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ λέγοντας ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του.

Μάλιστα, εξέφρασε την πρόθεση να παραδώσει το δίπλωμά του για έναν χρόνο αν και πληροφορίες έλεγαν εκείνη την περίοδο ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει παραδώσει ήδη το δίπλωμα του, παρά τις πρώτες δηλώσεις του δικηγόρο του τενίστα, ότι ο αθλητής δεν ήταν ο οδηγός εκείνη την ημέρα.

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά είχε δηλώσει τότε δημόσια, ότι ο γιός της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.

Ο διοικητής της τροχαίας Αθηνών πάντως, δεν έκανε δεκτό το αίτημα του πατέρα Τσιτσιπά να παραδώσει το δικό του δίπλωμα για έναν χρόνο, καθώς όπως του εξήγησε, έχει παρέλθει το διάστημα των 7 ημερών από το συμβάν, που θα μπορούσε να υποβάλλει ένσταση.