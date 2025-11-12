Εκπαιδευόμενος στη Μεγάλη Βρετανία έχει επιχειρήσει να περάσει το θεωρητικό τεστ 128 φορές χωρίς επιτυχία, ξοδεύοντας πάνω από 3.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (11/11) από την AA Driving School.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας άλλος υποψήφιος κατάφερε να περάσει το τεστ μόνο στην 75η προσπάθεια, έχοντας πληρώσει σχεδόν 2.000 ευρώ συνολικά.

Κάθε προσπάθεια για τα σήματα – τα οποία πρέπει να περάσει κανείς πριν μπορέσει να κλείσει ημερομηνία για την πορεία – κοστίζει €27. Το τεστ αξιολογεί τη γνώση και κατανόηση των κανόνων του δρόμου και των αρχών ασφαλούς οδήγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και βίντεο αντίληψης κινδύνου.

Για όσους τα καταφέρνουν, το πρακτικό τεστ αποτελεί μια ακόμη πρόκληση. Πέρυσι, το ρεκόρ προσπαθειών μέχρι την επιτυχία ήταν 21 τεστ, με συνολικό κόστος μεταξύ 1.524 ευρώ και 1.843 ευρώ, ανάλογα με το πότε πραγματοποιήθηκαν.

Δύο άτομα έχουν δώσει εξετάσεις για πορεία 37 φορές χωρίς να περάσουν, ξοδεύοντας έως και 2.597 ευρώ κάθε φορά. Τα στοιχεία προέκυψαν ύστερα από αίτημα ελευθερίας πληροφόρησης (FOI) προς τον Οργανισμό Οδηγών και Προτύπων Οχημάτων (DVSA).

Εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης

Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα ποσοστά επιτυχίας για το θεωρητικό και πρακτικό τεστ στο οικονομικό έτος 2024/25 ήταν 44,9% και 48,7% αντίστοιχα.

Νωρίτερα φέτος, οι χρόνοι αναμονής για τεστ οδήγησης στη Βρετανία έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Εκπαιδευτές οδήγησης δήλωσαν στο Sky News ότι έχει γίνει σχεδόν αδύνατο να κλείσει κανείς τεστ μέσω της επίσημης κυβερνητικής ιστοσελίδας, λόγω της χρήσης bots που «κλείνουν» μαζικά διαθέσιμες ημερομηνίες και τις μεταπωλούν με κέρδος.

(Με πληροφορίες από skynews)