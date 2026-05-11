Μία υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και εμμονικής καταδίωξης που σοκάρει ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από δικαστική διαδικασία στο Μάντσεστερ.

Ο 36χρονος Άσαντ Χουσεΐν καταδικάστηκε για μακροχρόνια παρενόχληση της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την αστυνομία, δημιούργησε ψεύτικο προφίλ της γυναίκας στο Tinder και επικοινωνούσε με άνδρες, προτρέποντάς τους να μεταβούν στο σπίτι της και να τη βιάσουν. Οι ερευνητές περιέγραψαν την υπόθεση ως μία από τις πιο σοκαριστικές που έχουν κληθεί να διαχειριστούν.

18 άνδρες πήγαν στο σπίτι της

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν στην κατοικία της γυναίκας, θεωρώντας πως συνομιλούσαν μαζί της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.

Στα μηνύματα του ψεύτικου λογαριασμού γινόταν αναφορά σε υποτιθέμενες «φαντασιώσεις βιασμού», ενώ ο δράστης έγραφε πως ακόμη και αν η γυναίκα αντιδρούσε ή έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε ότι στην πραγματικότητα συναινούσε.

Σε ένα από τα περιστατικά, άνδρας έσπασε τζάμι της εξώπορτας προσπαθώντας να εισβάλει στο σπίτι, έχοντας προηγουμένως λάβει οδηγίες να πιέσει δυνατά την πόρτα.

Σε άλλη περίπτωση, άγνωστος κατάφερε να μπει μέσα στην κατοικία ενώ η γυναίκα έλειπε και η ανήλικη κόρη της βρισκόταν μόνη στον επάνω όροφο.

Ψεύτικη ταυτότητα και ψευδώνυμα

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι ο Χουσεΐν χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Mick Renney», όνομα με το οποίο είχε αρχικά γνωρίσει το θύμα του. Οι Αρχές ανέφεραν ότι είχε οργανώσει μεθοδικά τη διπλή του ζωή:

χρησιμοποιούσε διαφορετικές συσκευές κινητών τηλεφώνων,

είχε αλλάξει ακόμη και τις πινακίδες στο αυτοκίνητό του,

ενώ ενεργοποιούσε τους λογαριασμούς από απομονωμένες περιοχές κοντά στο σπίτι της γυναίκας ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ταυτοποιήσουν μέσα από στοιχεία παρακολούθησης του οχήματός του και ψηφιακά ίχνη που συνέδεαν τον ίδιο με το ψεύτικο προφίλ.

«Επιδίωκε να την τρομοκρατήσει»

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο 36χρονος επιδίωξε να προκαλέσει ακραίο φόβο και ψυχολογικό τρόμο στην πρώην σύντροφό του. Τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα χειριστικό και επικίνδυνο άτομο, με μοναδικό στόχο να βλάψει το θύμα του.

Όπως ανέφεραν, δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις του και πίστευε πως θα καταφέρει να παραπλανήσει τις Αρχές.

Η δίκη διήρκεσε εννέα ημέρες, με τον Χουσεΐν να κρίνεται ένοχος για stalking και σοβαρή παρενόχληση, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του αναμένεται τον Ιούνιο.

