Όλα ξεκίνησαν όπως κάθε άλλη ιστορία στο Tinder: ένα απλό ματσάρισμα, ακολούθησαν μερικές εβδομάδες διαδικτυακής επικοινωνίας και στη συνέχεια ένα πρώτο ραντεβού. Για τη 27χρονη τότε Νάντια, ωστόσο, η γνωριμία αυτή έμελλε να μετατραπεί σε μια εφιαλτική εμπειρία που θα τη στοίχειωνε για χρόνια. Όταν έφτασε στο διαμέρισμα του Κρίστοφερ Χάρκινς για να φύγουν μαζί για φαγητό, τα πράγματα πήραν μια τροπή που ακόμη και σήμερα, επτά χρόνια μετά, τη γεμίζει τρόμο.

Η Νάντια δεν ήταν η μόνη. Έξι γυναίκες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σε ένα αποκαλυπτικό podcast του BBC για τον Κρίστοφερ Χάρκινς, έναν κατά συρροή απατεώνα και κακοποιητή που δρούσε ανεξέλεγκτος για χρόνια. Ο Χάρκινς, 38 ετών σήμερα, χρησιμοποιούσε εφαρμογές γνωριμιών για να προσεγγίζει γυναίκες, από τις οποίες αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ συχνά προχωρούσε σε σωματική και ψυχολογική βία, σεξουαλικές επιθέσεις και απειλές.

Advertisement

Advertisement

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες από το 2012, οι αρχές της Σκωτίας άρχισαν να ερευνούν σοβαρά την υπόθεση μόλις το 2019. Μέχρι τότε, η αστυνομία αντιμετώπιζε τις υποθέσεις του ως απλές οικονομικές διαφορές και όχι ως εγκλήματα βίας, θεωρώντας τις καταγγελίες για απάτη «αστικές υποθέσεις». Οι αναφορές μάλιστα κατατίθεντο σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, με αποτέλεσμα να μην συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν μία από τις γυναίκες αποφάσισε να απευθυνθεί στα μέσα ενημέρωσης, τον Οκτώβριο του 2019. Παρά το ότι είχε καταγγείλει πως ο Χάρκινς της απέσπασε 3.247 λίρες για ανύπαρκτο πακέτο διακοπών, η αστυνομία είχε απορρίψει την καταγγελία της. Η δημοσιότητα, ωστόσο, οδήγησε σε μια ευρύτερη έρευνα που αποκάλυψε το μέγεθος της δράσης του.

Η Νάντια θυμάται ακόμη τη μέρα του ραντεβού τους. Όταν έφτασε στο διαμέρισμά του, εκείνος της είπε ότι ήταν πολύ κουρασμένος για να βγουν και της πρότεινε να φάνε στο σπίτι του. Το διαμέρισμα ήταν σχεδόν άδειο – χωρίς έπιπλα, ακόμη και η τηλεόραση ακουμπούσε πάνω σε κουτιά. Ο Χάρκινς της πρόσφερε βότκα, αλλά εκείνη προτίμησε να βάλει μόνη της ένα αναψυκτικό. Η κίνησή της αυτή τον εξόργισε. Όταν μάλιστα έσταξε λίγο αναψυκτικό στο πάτωμα, εκείνος άρχισε να φωνάζει πως δεν σέβεται την περιουσία του. Η Νάντια κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έφυγε σχεδόν αμέσως – είχε μείνει μαζί του μόλις είκοσι λεπτά.

Λίγη ώρα αργότερα άρχισε να δέχεται καταιγισμό απειλητικών μηνυμάτων. «Πώς τολμάς να φεύγεις από ραντεβού μαζί μου;» της έγραψε, απειλώντας στη συνέχεια ότι θα ρίξει μολότοφ στο αυτοκίνητό της, ότι θα τη σκοτώσει και θα επιτεθεί στον πατέρα της. Ακολούθησαν δεκάδες προσβλητικά μηνύματα για την εμφάνισή της και το σώμα της. Η Νάντια, που είχε περάσει ήδη μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της, ένιωσε να καταρρέει ψυχολογικά.

Απελπισμένη, απευθύνθηκε στην αστυνομία, όμως έλαβε την ψυχρή απάντηση πως «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα» αφού δεν υπήρχαν «ευθείες απειλές». Της συνέστησαν να τους ειδοποιήσει μόνο αν τα πράγματα χειροτέρευαν. Αναγκάστηκε να μπλοκάρει τον αριθμό του, αλλά ο Χάρκινς συνέχισε να την παρενοχλεί μέσω γνωστών και social media.

Αργότερα, η Νάντια πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο Χάρκινς είχε βιάσει μια άλλη γυναίκα δύο μήνες μετά τη δική της συνάντηση μαζί του. «Αν η αστυνομία είχε δράσει τότε, αυτή η κοπέλα θα μπορούσε να είχε σωθεί», λέει συγκινημένη.

Advertisement

Το 2024, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια δράσης, ο Χάρκινς καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για 19 αδικήματα σωματικής και σεξουαλικής βίας σε βάρος 10 γυναικών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι απειλές και οι εκφοβισμοί που είχε ασκήσει εναντίον της Νάντιας και της οικογένειάς της. Παράλληλα, παραδέχθηκε σειρά απατών, με συνολικά κέρδη άνω των 214.000 λιρών, χρησιμοποιώντας ψεύτικες επενδύσεις και δάνεια στο όνομα των θυμάτων του. Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι η συνολική ζημιά ξεπερνούσε τις 280.000 λίρες και ότι τα θύματά του ήταν τουλάχιστον τριάντα γυναίκες.

Παρά τη σοβαρότητα των ευρημάτων, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ζητήσει επισήμως συγγνώμη για την αδράνειά τους, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή των θυμάτων και οργανώσεων κατά της έμφυλης βίας.

Επτά χρόνια μετά το εφιαλτικό ραντεβού, η Νάντια δηλώνει πως έχει ξανασταθεί στα πόδια της. «Είμαι καλά, πιο δυνατή και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δεν φοβάμαι να μιλήσω και δεν θα αγνοήσω ποτέ ξανά τα red flags», λέει. Η ιστορία της υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι οι φωνές των γυναικών να ακούγονται και να αντιμετωπίζονται με τη σοβαρότητα που τους αξίζει.



Advertisement