Πάνω από 40 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος ζήτησαν από τον Κίρ Στάρμερ να παραιτηθεί ή να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, αφού η κρίσιμη ομιλία του τη Δευτέρα δεν κατάφερε να κατευνάσει τις ανησυχίες των επικριτών του.

Η Κάθριν Γουέστ, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος απέσυρε την υποψηφιότητά της για την ηγεσία των Εργατικών, αλλά επιβεβαίωσε ότι θα πιέσει τον Στάρμερ να αποχωρήσει από το αξίωμά του έως τον Σεπτέμβριο.

Advertisement

Advertisement

Η Γουέστ δήλωσε ότι θα επιδιώξει πλέιν την υποστήριξη από το εσωτερικό του κόμματος για την απομάκρυνση του πρωθυπουργού, αλλά δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία η ίδια.

Μια υποψηφιότητα για την ηγεσία θα απαιτούσε 81 βουλευτές να υποστηρίξουν δημοσίως το αίτημά της, με αρκετούς άλλους βουλευτές της βάσης του κόμματος να εκφράζουν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για τον Στάρμερ.

💢 At least 40 Labour Party lawmakers have called on UK Prime Minister Keir Starmer to resign following last week’s election results



➡️ In a speech earlier Monday, Starmer reiterated that he is 'not walking away' and 'not plunging our country into chaos' https://t.co/kfQ71y1iVr pic.twitter.com/pvmuZ4xmux — Anadolu English (@anadoluagency) May 11, 2026

Στάρμερ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη που δεν έκανα πίσω, που δεν έριξα τη χώρα μας στο χάος»

Τη Δευτέρα, ο Βρετανος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το κόμμα του θα «γίνει καλύτερο και θα αποδώσει καλύτερα» και χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα «σκληρά», αφού το Εργατικό Κόμμα έχασε σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους στην Αγγλία και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου της Ουαλίας την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας σε ακροατήριο στο κέντρο του Λονδίνου, είπε: «Το καταλαβαίνω, το νιώθω και αναλαμβάνω την ευθύνη».

Αν και ο πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα διεκδίκησης της ηγεσίας από την Άντζελα Ρέινερ και την παρεμπόδιση της υποψηφιότητας του δημάρχου του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, επαίνεσε και τους δύο και χαρακτήρισε την κ. Ρέινερ «φίλη».

Advertisement

Ο βουλευτής της βάσης του Εργατικού Κόμματος Μπελ Ριμπέιρο-Άντι έγινε ο δεύτερος βουλευτής που ζήτησε την παραίτηση του Στάρμερ μετά την ομιλία, δηλώνοντας: «Είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός δεν διαθέτει ένα αξιόπιστο σχέδιο. Πρέπει τώρα να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του», ανέφερε το Sky News.

Εν τω μεταξύ, ο Κρις Κέρτις, ηγέτης της Ομάδας Ανάπτυξης των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, δήλωσε επίσης στο Sky News ότι ζητά την παραίτηση του Στάρμερ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εκδήλωση στο Λονδίνο, ο Στάρμερ είπε: «Τα αποτελέσματα των εκλογών την περασμένη εβδομάδα ήταν σκληρά, πολύ σκληρά. Χάσαμε μερικούς εξαιρετικούς εκπροσώπους του Εργατικού Κόμματος· αυτό πονάει, και πρέπει να πονάει. Το καταλαβαίνω, το νιώθω, και αναλαμβάνω την ευθύνη».

Advertisement

Σημείωσε ότι δεν αποφεύγει το γεγονός ότι έχει «μερικούς που αμφιβάλλουν, συμπεριλαμβανομένων και μελών του ίδιου μου του κόμματος», προσθέτοντας ότι πρέπει να αποδείξει ότι έχουν άδικο, και θα το κάνει.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη να μας οδηγήσω σε έναν κόσμο που είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή μου, και αναλαμβάνω την ευθύνη να μην αποχωρήσω, να μην βυθίσω τη χώρα μας στο χάος».

Ξεχωριστά, η Άντζελα Ρέινερ, πρώην αναπληρωματική ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος, αντέδρασε στην ομιλία του Στάρμερ, λέγοντας: «Θα κριθούμε από τις πράξεις μας, όχι μόνο από τα λόγια μας».

Advertisement

Ο Καρλ Τέρνερ, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το κόμμα τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η ομιλία του Στάρμερ ήταν καλή, αλλά δεν πιστεύει ότι θα πείσει τη χώρα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.

Το Εργατικό Κόμμα υπέστη ιστορική ήττα στο Κοινοβούλιο της Ουαλίας (Senedd), ενώ το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα διατήρησε την εξουσία για πέμπτη φορά – κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί – στο Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο, στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας που διεξήχθησαν σε όλη τη Σκωτία, την Ουαλία και 136 τοπικές περιφέρειες της Αγγλίας, οι οποίες αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη σειρά εκλογών από τις γενικές εκλογές του 2024.

Το ακροδεξιό ξενοφοβικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε περισσότερες από 1.450 έδρες σε δημοτικά συμβούλια, συνεχίζοντας την επιτυχία του μετά την σημαντική πρόοδό του στα δημαρχεία πέρυσι.

Advertisement

Advertisement