Η Βρετανία ενισχύει τη ναυτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσοντας το αντιτορπιλικό HMS Dragon στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή πολυεθνική αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Το πολεμικό πλοίο, που ειδικεύεται στην αντιαεροπορική άμυνα, είχε ήδη ενεργό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο τον Μάρτιο, μετά την έναρξη των αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της άμυνας της Κύπρος.

Η νέα αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και της προσπάθειας διασφάλισης των θαλάσσιων εμπορικών οδών.

Φωτο αρχείου – Πηγή: reuters

Η επανατοποθέτηση του HMS Dragon ακολουθεί τη γαλλική ανάπτυξη αεροπλανοφόρου στην Ερυθρά Θάλασσα για προστασία θαλάσσιων εμπορικών οδών.