Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση ζευγαριού που κατηγορείται για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών ανδρών. Στο εδώλιο κάθισαν ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο 32χρονος σύζυγός του Σκοτ Χάτσινσον, σε μια δίκη που έχει συγκλονίσει τη βρετανική κοινή γνώμη.

Ο Μπάρλοου είχε γίνει ευρέως γνωστός ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας στη χώρα που απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και μεταδίδει η Daily Mail, το ζευγάρι φέρεται να προσέγγιζε νεαρούς άνδρες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, και στη συνέχεια να τους εκμεταλλευόταν σεξουαλικά.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις αποκαλύψεις να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Ο Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου, γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα στη Βρετανία, έχει αποκτήσει συνολικά επτά παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ δύο από αυτά προέρχονται από σχέση με τον πρώην σύντροφο της κόρης του. Ο ίδιος και ο σύζυγός του, Σκοτ Χάτσινσον, είναι συνιδιοκτήτες της Maldon & Tiptree FC.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Μπάρλοου κατηγορείται για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, τέσσερις βιασμούς άνδρα άνω των 16 ετών και δύο υποθέσεις διακίνησης ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση. Ο Χάτσινσον αντιμετωπίζει αντίστοιχα κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και διευκόλυνση μετακίνησης προσώπων με σκοπό την εκμετάλλευση.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και Σκοτ Χάτσινσον εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία, αρνούμενοι όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση.

Η δικαστική εξέλιξη ακολούθησε συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι, με τη Daily Mail να αναφέρει ότι ειδικές μονάδες και εγκληματολογικά συνεργεία πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία τους. Ο Μπάρλοου είχε αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα από το 1999, όταν συγκαταλέχθηκε στα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια της χώρας που απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας.

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές reality και lifestyle, ενώ είχε αποκτήσει και την Maldon & Tiptree FC, με σχέδια για τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που τελικά ακυρώθηκε μετά τις εξελίξεις. Η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος, ενώ η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Ιουνίου.

(Με πληροφορίες από DailyMail)