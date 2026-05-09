Υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με απόλυτη μυστικότητα, ενώ και οι δύο κρατούνται πλέον σε ειδικά κελιά υπό καθεστώς αυξημένης φύλαξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς από την Κρήτη στον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής «Κίσσαμος», συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Είχαν προηγουμένως μεταφερθεί οδικώς από το Ηράκλειο στα Χανιά, από όπου αναχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν από τις 7 το πρωί και αμέσως ακολούθησε η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού, περίπου στις 7:30.

Ο 54χρονος κρατείται σε κελί προστασίας, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δεχθεί επίθεση από άλλους κρατούμενους. Η 56χρονη σύζυγός του κρατείται επίσης υπό ιδιαίτερα αυστηρή φύλαξη, αλλά σε διαφορετική πτέρυγα των φυλακών.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές χειρίστηκαν τόσο την απολογία όσο και τη μεταγωγή του ζευγαριού με απόλυτη διακριτικότητα και αυστηρό επιχειρησιακό σχεδιασμό, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις ή απρόοπτα περιστατικά.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η ομολογία του 54χρονου, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο βαθμός εμπλοκής της συζύγου του, η οποία πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη δολοφονία του 21χρονου.

Το ζευγάρι θα παραμείνει προφυλακισμένο στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι την ολοκλήρωση της προδικαστικής διαδικασίας και την έναρξη της δίκης.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)