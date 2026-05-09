Νέο χτύπημα σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 9 Μαΐου 2026, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όταν άγνωστοι ανατίναξαν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα,

προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το ATM διαλύθηκε, ενώ οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν την κασετίνα με τα χρήματα και να διαφύγουν. Η λεία τους εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ. Πίσω τους άφησαν καμένα χαρτονομίσματα αξίας περίπου 2.500 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναζητά στοιχεία για το όχημα διαφυγής των δραστών. Οι Αρχές ερευνούν επίσης αν το νέο περιστατικό συνδέεται με άλλα πρόσφατα χτυπήματα σε ATM.

Το χτύπημα στα Οινόφυτα έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση στην Αρτέμιδα, όπου άγνωστοι «ξήλωσαν» ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε αγροτικό όχημα και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με καταγεγραμμένα δημοσιεύματα του τελευταίου δωδεκαμήνου, από τον Ιούλιο του 2025 έως σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι χτυπήματα ή απόπειρες σε ATM σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι η Νέα Κίος Αργολίδας, όπου οι δράστες ανατίναξαν ATM και

φέρεται να πυροβόλησαν για να διαφύγουν, το Κυριάκι Βοιωτίας, όπου ATM καταστράφηκε σε χώρο ΚΕΠ, το Μαρτίνο Φθιώτιδας, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα και πλέον τα Οινόφυτα.

Παρότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμος επίσημος συγκεντρωτικός αριθμός από την ΕΛ.ΑΣ. για όλα τα περιστατικά του έτους, η συχνότητα των επιθέσεων δείχνει ότι τα ATM, κυρίως όσα βρίσκονται σε σούπερ μάρκετ, ΚΕΠ ή εξωτερικούς χώρους, παραμένουν στόχος οργανωμένων ομάδων που δρουν ταχύτατα, συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες.