Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στον Λόφος Στρέφη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερις αλλοδαπούς ηλικίας 23, 25 και 26 ετών, καθώς και σε μία 35χρονη γυναίκα, έπειτα από παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικές τακτικές διακίνησης: είτε με γρήγορες επισκέψεις σε διαμέρισμα όπου πραγματοποιούνταν αγοραπωλησίες, είτε μέσω οργανωμένων μετακινήσεων στον Λόφο Στρέφη με μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Η 35χρονη φέρεται να είχε ρόλο «μεταφορέα», μεταφέροντας ναρκωτικά σε τσάντα χειρός και διανέμοντάς τα στην περιοχή. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 21,3 γραμμάρια κάνναβης, επτά ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), ενώ κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη εντοπίστηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κρυμμένες σε κάγκελο περίφραξης.

Οι 5 συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της ομάδας «ΔΡΑΣΗ», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη διακριτική παρακολούθηση διαμερίσματος στα Εξάρχεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε η συμμορία ως βάση δράσης.