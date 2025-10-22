Έναν 55χρονο οδηγό φορτηγού συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, τα στελέχη της Τροχαίας Αττικής Οδού, καθώς όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο, διαπίστωσαν ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 23-9-2025 για -30- ημέρες από αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι -5- από τα -12- ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Advertisement

Advertisement

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους -2.350- ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -395- ημερών.