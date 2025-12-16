Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, με ανάρτησή του στο Facebook, επιβεβαιώνει πως ο δικός του ανήλικος γιος ήταν αυτός που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι.



Αναλυτικά τια αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Χωρίς εξαίρεση».

Το χρονικό της υπόθεσης



Τα ξημερώματα (16/12) οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν έξι ανήλικοι, αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Ακολούθησε καταδίωξη και όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο, διαπίστωσαν πως οδηγούσε ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος συνοδηγός φέρεται να είχε στην κατοχή του κουζινομάχαιρο.

Τρεις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ υπό κράτηση είναι ο 16χρονος και ο 15χρονος.

Συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία και διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

