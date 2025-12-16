Πέντε λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα τής Τρίτης στελέχη της ΟΠΚΕ είδαν ένα αυτοκίνητο με 6 επιβαίνοντες στη διασταύρωση της Λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Τζαβέλλα, στο Χαλάνδρι, και έκαναν σήμα στον οδηγό του να σταματήσει.

Εκείνος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα, κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομους και τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Αποστολοπούλου.

Τότε οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είναι 16 ετών και γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην κατοχή ενός 15χρονου φίλου του βρήκαν κρυμμένο ένα μαχαίρι κουζίνας και του πέρασαν χειροπέδες για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 16χρονος γιος του βουλευτή, οδηγός του αυτοκινήτου, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, την οποία όμως άφησαν ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.