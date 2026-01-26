H ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, που απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού: Ήταν ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς ταινίες του Netflix τις πρώτες πέντε εβδομάδες προβολής της στην πλατφόρμα, ενώ και η παρουσία της στις αίθουσες ήταν αξιοπρεπής, με σχεδόν 1.000 προβολές παγκοσμίως να γίνονται sold out. Μάλιστα, το Netflix σκοπεύει να επαναφέρει την ταινία στους αμερικανικούς κινηματογράφους (πάντα σε περιορισμένη διανομή) προς το τέλος του Γενάρη για μία εβδομάδα.

Πέραν του κοινού, από τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Αλφόνσο Κουαρόν μέχρι την Σελίνγκ Σονγκ, τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Μάργκοτ Ρόμπι -η οποία χαρακτήρισε την ταινία ως το magnum opus του ντελ Τόρο- το Χόλιγουντ έχει μιλήσει εγκωμιαστικά για το «Frankenstein».

Advertisement

Advertisement

FRANKENSTEIN, a film by Guillermo del Toro, has earned 9 Oscar nominations.



• Best Picture

• Best Supporting Actor – Jacob Elordi

• Adapted Screenplay

• Cinematography

• Original Score

• Costume Design

• Makeup and Hairstyling

• Production Design

• Sound pic.twitter.com/ZqhdoRviRG — Netflix (@netflix) January 22, 2026

Πλέον, στη λίστα αυτή προστίθεται και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος εξήρε την ταινία σε Q&A που διοργάνωσε το Netflix: «Η ταινία είναι εξαιρετική. Δεν είναι απλά όμορφη. Γιατί το “απλά όμορφη” είναι μια εύκολη υπεκφυγή. Πρόκειται για μια ταινία που αποτελεί παράδειγμα χειροποίητης, προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Και από αυτή την άποψη είναι εξαιρετική», σημείωσε ο σκηνοθέτης.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τον Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος υποδύεται το πλάσμα του «Frankenstein», 10 Ιανουαρίου 2026, Καλιφόρνια

Στην ίδια εκδήλωση, ντελ Τόρο και Φίντσερ -και οι δύο συνεργάτες του Netflix με ιδιαίτερα προσοδοφόρες συμφωνίες- αναφέρθηκαν στην έννοια του «κινηματογράφου» σήμερα και στο τι σημαίνει να παρακολουθεί κανείς μια ταινία μέσω streaming αντί για την κινηματογραφική αίθουσα:

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Οι άνθρωποι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ορίσουν τι είναι ο Κινηματογράφος. Είναι το μέγεθος της οθόνης ή το μέγεθος των ιδεών;»

Ντέιβιντ Φίντσερ: «Δεν έχει σημασία το μήκος του πράγματος, ούτε το πλάτος του…»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Όταν έχεις 120 ανθρώπους, ηθοποιούς και συνεργείο, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, πιστεύω ότι το κοινό το αισθάνεται και λέει: αυτό είναι μια ταινία».

Advertisement

Ντέιβιντ Φίντσερ – Φωτογραφία commons wikimedia

Ο Φίντσερ συνεργάζεται στενά με το Netflix εδώ και μία δεκαετία, υπογράφοντας τις σειρές «House of Cards», «Mindhunter» και «Love, Death + Robots», συν τις τρεις ταινίες του για την πλατφόρμα «Mank», «The Killer» και την νέα, «The Adventures of Cliff Booth», σίκουελ του «Once Upon A Time In Hollywood». Έχει φτάσει δε, στο σημείο να δηλώσει ότι «το Netflix είναι το μέλλον του σινεμά.

Από την πλευρά του, ο ντελ Τόρο έχει μιλήσει για την αξία τόσο του streaming όσο και της κινηματογραφικής αίθουσας. Έχει δηλώσει ότι το «Frankenstein» σχεδιάστηκε ώστε να «λειτουργεί και στις δύο κλίμακες» -δηλαδή να προσφέρει μια οικεία εμπειρία στο σπίτι και μια επική εμπειρία στον κινηματογράφο-, ενώ ταυτόχρονα σημειώνει ότι «είναι ακόμη νωρίς για να προβλέψει κανείς» τι θα σημαίνουν τελικά αυτές οι αλλαγές για την κινηματογραφική κουλτούρα.

Με πληροφορίες από world of reel

Advertisement