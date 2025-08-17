Τον περασμένο Απρίλιο, ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Μπραντ Πιτ θα επιστρέψει στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ που είχε υποδυθεί στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» (2019). Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό προς μεγάλη έκπληξη όλων, τη συνέχεια, το follow-up της πρώτης ταινίας θα σκηνοθετήσει για το Netflix ο Ντέιβιντ Φίντσερ και όχι ο Ταραντίνο. Εκείνη την περίοδο είχαν κυκλοφορήσει μάλιστα, διάφορες θεωρίες.

Ωστόσο, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης μετά από μήνες έσπασε τη σιωπή του και αποκάλυψε στο podcast The Church of Tarantino ότι ενώ αρχικά σχεδίαζε να σκηνοθετήσει ο ίδιος το «Cliff Booth», τελικά έχασε το ενδιαφέρον του.

«Λατρεύω αυτό το σενάριο, αλλά εξακολουθώ να βαδίζω σε έδαφος που έχω ήδη περπατήσει. Απλά, με ένα τρόπο, ξαφνιάστηκα. Στην τελευταία ταινία, πρέπει να μην ξέρω τι κάνω. Πρέπει να βρίσκομαι σε αχαρτογράφητα νερά», δήλωσε. Εν ολίγοις, ο Ταραντίνο αποφάσισε ότι δεν ήθελε η φερόμενη ως «τελευταία ταινία» του να μοιάζει με προέκταση ενός φιλμ που έχει ήδη κάνει. Οπότε σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο Φίντσερ, ο οποίος, όπως το έθεσε ο Ταραντίνο, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά.

«Νομίζω ότι εγώ και ο Ντέιβιντ Φίντσερ είμαστε οι δύο καλύτεροι σκηνοθέτες. Συνεπώς, η ιδέα ότι ο Ντέιβιντ Φίντσερ θέλει πραγματικά να σκηνοθετήσει τη δουλειά μου, για μένα, δείχνει ένα επίπεδο σοβαρότητας απέναντι σε αυτήν, που πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε αν η ταινία, σε παραγωγή του Netflix, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ο Ταραντίνο δεν ήταν σίγουρος, αλλά είπε ότι δεν θα τους κρατήσει κακία αν τη βγάλουν απευθείας για streaming.

«Μπορεί. Δεν είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο, οπότε δεν κατηγορώ την εταιρεία ότι δεν ακολουθεί κάτι που δεν είναι το επιχειρηματικό της μοντέλο. Μπορείτε να [επικρίνετε] το γεγονός ότι δεν είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο, αλλά είναι απλώς αυτό που είναι. Δεν θα με εξέπληττε αν η ταινία κυκλοφορούσε για δύο εβδομάδες [στις αίθουσες], σε μία περιορισμένη διανομή. Μετά σκέφτομαι, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεγάλες πόλεις, πιθανότατα θα έχουν προβολές επειδή πιθανότατα θα θέλουν να τα πάει καλά στα Όσκαρ».

Ο Ταραντίνο χαρακτηρίζει το πρότζεκτ ως «την ταινία με το μεγαλύτερο budget που έχω κάνει ποτέ, με διαφορά 100 εκατομμυρίων δολαρίων», σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της είναι περί τα 200 εκατομμύρια δολάρια και ότι «το box office δεν έχει σημασία».

«Εννοώ, διάολε, δεν έχει σημασία. Δεν τους νοιάζει. Είναι σαν να τζογάρεις με τα λεφτά του καζίνο. Ξέρεις, αυτή η Δαμόκλειος Σπάθη με την οποία έζησα σε όλη μου την καριέρα, απλά δεν υπάρχει».

Στο καστ του «Cliff Booth» μαζί με τον Μπραντ Πιτ είναι επίσης, οι Κάρλα Γκουτζίνο, Γιάχα Αμπντούλ-Ματίν ΙΙ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Σκοτ Κάαν, Κόρι Φογκελμάνις, Κάρεν Καραγκούλιαν.

Η ταινία πιθανότατα θα κάνει πρεμιέρα το 2026.

Με πληροφορίες από world of reel

